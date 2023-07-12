وزيرة الثقافة: مهرجان مدينة العلمين الأكبر في الشرق الأوسط

قال الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن مدينة العلمين الجديدة عبارة عن مشروع قومي كبير بدأ في 2018، وهي عبارة عن مدينة متكاملة على أحدث طراز عالمي، وكانت هذه المدينة في السابق عبارة عن منطقة تحتوي على الغام من الحرب العالمية الثانية.

وتابعت "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن مدينة العلمين أصبحت متفردة ، ولا تقارن بأي مدينة على شواطئ البحر المتوسط بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذه المدينة تساهم في الترويج السياحي ليس في الصيف فقط، ولكن طوال العالم.

ولفتت إلى أن مهرجان مدينة العلمين هو الأكبر في الشرق الأوسط، ويحتوي على حفلات لمطربين كبار ولمواهب صاعدة شابة لدار الأوبرا المصرية، وكرنفالات في الممشى السياحة لفرق فنون شعبية.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث تبدأ أولى فعالياته يوم 13 يوليو الجاري ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.