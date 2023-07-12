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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاء الحديدي: هذه كانت المرة الأولى والأخيرة لبكاء والدي.. بطرس غالي اختبرني

الدكتور علاء الحديدي
الدكتور علاء الحديدي

حل السفير علاء الحديدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ضيفا على الإعلامي أيمن عدلي في برنامج "كنوز الوطن"، المُذاع عبر فضائية "أخبار مصر".

قال علاء الحديدي، إنه يتذكر جيدا أحداث حرب 1973، معتبرا أن بداية نضجه السياسي بحرب 1967 برغم أنه كان بعمر الـ 10 سنوات، معلقا: " كانت المرة الأولى و الأخيرة التي شاهدت فيها والدي يبكي" بعد الهزيمة و خطاب التنحي.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن بعد هذا الحدث أصبح أكثر اهتماما بقرأة الأخبار بجريدة الأهرام، و تعتبر هذه بالفترة هي بداية "بلورة الأفكار"، و التي دفعته للالتحاق بكلية سياسة و اقتصاد و اهتمامه الشديد بالسياسة.

وأضاف علاء الحديدي، أنه بخلاف باقي الدبلوماسيين قام بالاحتكاك بالمجتمع المصري خارج القاهرة، موضحا أنه بعد دخوله الخارجية كان يٌمثل الشعب المصري من جميع المحافظات و ليست الدولة المصرية فقط.

و نوه، إلى أنه تعلم عن السياسة العربية أثناء دراسته في لندن و ذلك من خلال تعامله و اختلاطه بالطلبة العرب، بالإضافة إلى البعد الثقافي بـ لندن من متاحف و مسارح، معلقا: "لندن نقطة ضعف بالنسبالي"، و ذلك لدراسته و معيشته بها لمدة 5 سنوات، مما أثر في تشكيل شخصيته.

بطرس غالي قام بامتحاني

و تابع، أنه عمل مع الدبلوماسي المصري الراحل "بطرس غالي" موضحا أنه من قام باختباره بالخارجية و قام بانتقائه، و أنه تعلم منه الكثير و استفاد بالعديد من الدروس منه خلال عدة مواقف.   
 

 

علاء الحديدي مساعد وزير الخارجية الأسبق السياسي جريدة الاهرام مجتمع المصري

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