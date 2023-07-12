داخل الجيم.. أحدث ظهور لـ محمد صلاح عبر «إنستجرام»

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، عدة صور جديدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، من خلال خاصية “الاستوري”.

وظهر صلاح في الصور من داخل صالة الچيم، في أثناء أداء مرانه الخاص بملابس رياضية.

وعاد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أمس الثلاثاء، لتدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" صوراً لمحمد صلاح في مقر تدريبات ليفربول، بعد عودته من الإجازة، رفقة اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في فترة التوقف الدولية بشهر يونيو، معلقة "عاد الملك".

ورحب لاعبو ليفربول والجهاز الفني، بـ الفرعون المصري، بحفاوة كبيرة، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان نادي ليفربول قد بدأ تدريباته مطلع الأسبوع الجاري، استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بدون لاعبيه الدوليين.