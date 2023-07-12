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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فني: مهرجان العلمين يجمع كل المتع الصيفية لجذب أكثر من مليون سائح

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إن فعاليات مهرجان العلمين كثيرة ومتنوعة على المستوى ثقافي وفني ورياضي، فضلا عن الموضة والأزياء، مشيرا إلى مشاركة العديد من الفنانين في الفاعليات ومنهم راغب علامة وأنغام ونانسي عجرم وتامر حسني وإليسا والموسيقار عمر خيرت، فضلا عن مشاركة نجوم الوطن العربي والعالم.

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مهرجان العلمين: ما حدث في المدينة يعتبر معجزة تحققت على الأرض

أضاف «الكشوطي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم يارا مجدي ورامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن حفلات الفنانين العالميين لها مكانة خاصة لدى الجمهور في فصل الصيف وستكون عنصر جذب لكل محبي الغناء، سواء داخل أو خارج مصر، موضحا أن التحضيرات الضخمة والاستعدادات الكبيرة لمهرجان العلمين تشير لاستقبال ما يقارب مليون زائر أو سائح.

أوضح «الكشوطي» أن مهرجان العلمين الجديدة يتضمن 12 نشاطا متنوعا داخل مدينة ذكية من الجيل الرابع، مضيفا: «مهرجان العلمين أمر نادر الحدوث، إذ أن كل المهرجانات الأخرى تكون متخصصة سواء في السينما أو المسرح أو الغناء أو السباقات الرياضية»، مشيرا إلى أن مهرجان العلمين يقدم تنوعاً كبيراً يمكن للزائر أو السائح اختيار النشاط المناسب له لحضوره، فضلا عن الاستمتاع بالأجواء هناك من شواطئ وغيره، ومن ثم يجمع الزائرون بين كل المتع الصيفية.

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