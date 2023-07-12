مسئولة أمريكية: زعماء الناتو وافقوا بالإجماع على إرسال حزمة مساعدات لأوكرانيا

أفادت مديرة شئون أوروبا بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أماندا سلوت، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزعماء حلف شمال الأطلسي /الناتو/، وافقوا "بالإجماع" على إرسال حزمة مساعدات جديدة "كبيرة" إلى أوكرانيا.



وقالت سلوت - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - إنه "من المقرر أن يجتمع بايدن، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال قمة الحلف المنعقدة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس لمناقشة عدد من الملفات أبرزها توفير دعم طويل الأجل لأوكرانيا"، مضيفة أن "بايدن، سيلقي في وقت لاحق اليوم خطابا حول السياسة الخارجية، يعكس قوة حلف الناتو".