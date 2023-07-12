بالملايين .. المنظمة الدولية للهجرة تعلن عدد النازحين من السودان

أفاد نبأ عاجل بتصريحات المنظمة الدولية للهجرة، حول الوضع في السودان والتي أعلنت: ارتفاع عدد النازحين في السودان إلى 3.1 مليون شخص.

وأعلنت السفارة الأمريكية في السودان، اليوم الأربعاء، مقتل 6 أشخاص في بحري، و 22 شخصا في أم درمان، شمالي وغربي الخرطوم".

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان لها، عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "بحري وأم درمان شمالي وغربي الخرطوم، شهدا مقتل 28 شخصا على الأقل، من ضمنهم أسرة مكونة من أربعة أفراد، في أكثر الهجمات دموية في القتال الدائر في السودان حتى الآن.

ودعا البيان "القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للوفاء بالتزامهما لحماية المدنيين واتخاذ جميع الاحتياطات لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين"، مشيرا أن "أعمال العنف العشوائية تزيد