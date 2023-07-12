لبدء تشغيله.. الملا يشهد مراسم تسليم أول حفار بترول صنع في مصر

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم ، يرافقه محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر ، وقيادات قطاع البترول تسليم أول حفار بترول ( صنع في مصر ) ، وذلك في مصنع الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر بالعين السخنة .

وشهد الوزير ، تسليم الحفار الي شركة الحفر المصرية لتشغيله ضمن اسطولها في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب بالمناطق البرية.

وأوضح الملا، أن بدء تصنيع الحفارات محليا خطوة جديدة وهامة تمكن قطاع البترول من الاستغلال الامثل لامكانياته والاسراع بخططه لحفر الابار لزيادة انتاج الموارد البترولية والغازية ، خاصة في ذلك التوقيت الذي يتنامي فيه الاقبال علي الحفارات نتيجة تزايد النشاط البترولي مع ارتفاع اسعار البترول عالميا .

وأضاف الملا، أن تصنيع الحفارات يعد خطوة جديدة ناجحة على طريق التصنيع المحلي لاحتياجات مشروعات صناعة البترول والغاز، وزيادة المكون المحلي الذي تنتهجه وزارة البترول والثروة المعدنية في استراتيجيتها وتدعمه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل ملموس بما يساعد علي تقليل الاستيراد وتوفير الانفاق بالعملة الأجنبية ، كما يعد باكورة العمل علي تصنيع الحفارات للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير مستقبلا .

ولفت الوزير، إلى أن التوسع في اقامة انشطة تصنيع محلي لمكونات صناعة البترول والغاز يوفر عائد اقتصادي و فرص عمل و تنعكس ايجابا علي رواج الانشطة والمشروعات المكملة التي تستفيد اقتصاديا من قيام مشروعات جديدة .

وأكد الملا، أن الانتهاء من اول حفار ( صنع في مصر ) باستثمارات بلغت ٥ر٦ مليون دولار نموذج للتعاون الاقتصادي المثمر بين مصر والصين ،و مثال ناجح علي تطوير التعاون لنقل تكنولوجيا التصنيع من الصين الي مصر بديلا عن الاستيراد ، وقد تم تصنيع معظم الاجزاء للحفار الجديد محليا بأيدي مصرية و توفير جانب منها من الخارج .

ووجه الوزير، التهنئة والتحية لفريق العمل والكوادر التي ساهمت في تحقيق هذا الانجاز ، كما اعرب عن اعتزازه بمشروعات القطاع في محافظة السويس والتي تضم وحدها ثلث الانشطة البترولية في مصر .

من جانبه ، أعرب محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر ، عن اعتزازه بوجود هذا المشروع وهذا الانجاز غير المسبوق لقطاع البترول في تصنيع الحفار على أرض محافظة السويس ، معربا عن أمله في استمرار قطاع البترول في تحقيق المزيد من الانجازات وتحقيق اكتشافات وزيادة الانتاج والنجاح في زيادة المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا ، ومايستتبع ذلك من اثار ايجابية علي الاقتصاد وزيادة فرص العمل والعوائد الاقتصادية ، موجها الشكر والتقدير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي ما تحقق من انجاز علي ارض المحافظة في المشروعات البترولية.

من جانبه ، أكد زانج تشاويانج القنصل العام بسفارة الصين بالقاهرة بلاده تعتز بالعلاقات مع مصر و ترغب في تعميق التعاون معها في تنفيذ مشروعات كبري خاصة من خلال مبادرة الحزام والطريق ، وتنفيذ منطقة اقتصادية للتعاون الصيني المصري بالسويس وغيرها من المشروعات ، مؤكدا ان الرئيسين المصري والصيني يقومان بجهود مشتركة لتعزيز العلاقات اسفرت عن نتائج ملموسة في هذا الصدد .

وقال نائب رئيس شركة HH الصينية العالمية، إن هذا الانجاز تحقق نتيجة جهود مشتركة للتحديث والابتكار والتطوير مع الشركاء في قطاع البترول المصري الذي يمثل علامة فارقة في العلاقات المصرية الصينية، وأن شركته التي تقوم بنشاط واسع حول العالم ملتزمة بالعمل والتوسع في مصر ولديها رؤية مستقبلية لذلك ، حيث تعتبر مصر أحد الدول التي تهتم بتنمية انشطة الشركة فيها .

وقام الوزير، يرافقه المحافظ وقيادات قطاع البترول بجولة تفقدية علي متن الحفار الجديد ، واستمعوا إلي شرح من المهندس تامر صلاح رئيس الشركة المصرية الصينية لتصنيع اجهزة الحفر حيث أوضح أن رحلة تصنيع الحفار بدأت منذ اواخر عام ٢٠٢٢ ، حيث بدأت مرحلة الاعداد لتصنيعه وفق المواصفات العالمية و اعتماد التصميمات الهندسية للحفار وتوفير الخامات المعدنية اللازمة للتصنيع واختيار فريق العمل وكانت بداية التصنيع الفعلي في اواخر شهر يناير ٢٠٢٣ .

حيث جري العمل علي مدار ٢٤ ساعة يوميا لانهاء العمل وتصنيع الاجزاء المختلفة والتسليم في الموعد المحدد مع مراعاة عوامل السلامة والامان ، وتم عمل جميع الاختبارات لجهاز الحفر في مصنع الشركة واختبار التشغيل الاولي بنجاح ، و هو باكورة ٧ حفارات بقدرة ٢٠٠٠ حصان تم التعاقد مع المصنع لتصنيعها لشركة الحفر المصرية لتطوير اسطولها ، ولفت الي التوسع في اعمال تصنيع جميع مستلزمات اجهزه الحفر وصيانتها داخل وخارج مصر .

وتساهم في رأسمال مصنع المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر بالسخنة ، شركات قطاع البترول بتروجت وانبي وثروة مع شركة HH الصينية العالمية المتخصصة في تصنيع الحفارات .

حضر تسليم الحفار من قيادات قطاع البترول الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة ، والدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والدكتور نائل درويش رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول ، والمهندس احمد الخليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات ، والمهندس شريف حسب الله وكيل وزارة البترول لشئون البترول، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى، والمهندس ايهاب رجائي رئيس شركة ثروة للبترول ، والمهندس اسامة كامل رئيس شركة الحفر المصرية، والمهندس ثروت الجندي رئيس شركة عجيبة ومسئولي شركة HH الصينية .