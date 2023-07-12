عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسية الميكروفون.. بيان عاجل من الصين بشأن مزاعم الناتو بتوسيع ترسانتها النووية

الصين والناتو
الصين والناتو

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، اليوم الأربعاء، أن الصين تحافظ على ترسانتها النووية عند الحد الأدنى المطلوب لأمنها القومي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، في تعليق على بيان قمة حلف الناتو، التي أعربت فيه الدول الأعضاء في الحلف عن قلقها بشأم الترسانة النووية الصينية، إن حلف الناتو باعتباره تحالفًا عسكريًا يمتلك أقوى الأسلحة النووية، قد انخرط في "دبلوماسية الميكروفون" في السنوات الأخيرة، في محاولة للمبالغة بشكل غير مسؤول في التهديد النووي الصيني.

وأوضح وين بين أن هذا خطأ ونفاق تماما، لافتا إلى أن الصين تعرب عن قلقها الجاد واختلافها الحاسم مع بيان قمة حلف الناتو في فيلنيوس.

وأكد المتحدث أن الصين تلتزم بسياسة عدم استخدام الأسلحة النووية، وتتعهد بعدم استخدامها أو تهديد الدول غير النووية بهذه الأسلحة.

وأضاف: "إذا كان أعضاء الناتو مهتمين حقًا بتقليل المخاطر الاستراتيجية والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي، فينبغي عليهم اتخاذ إجراءات عملية لتقليل دور الأسلحة النووية في سياسة الأمن القومي والجماعي".

وتبنت الدول الأعضاء في الناتو بيانًا بعد اليوم الأول من قمتها في فيلنيوس، زعمت فيه أن طموحات الصين المعلنة وسياساتها القسرية تتحدى مصالح الحلف وأمنه وقيمه، حيث عبر الحلف عن قلقه من توسيع وتنويع ترسانة الصين النووية.

بالإضافة إلى ذلك، قال الناتو إن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا يتعارض مع قيم ومصالح الحلف.

وأضاف البيان إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي سينسقان خطواتهما لمعالجة التحديات النظامية التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية على الأمن الأوروبي الأطلسي.

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد ضرورة التعاون الأمني بين منطقة آسيا والمحيط الهادئ و«الناتو»

مسئولة أمريكية: زعماء الناتو وافقوا بالإجماع على إرسال حزمة مساعدات لأوكرانيا

الصين وانج وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وزارة الخارجية الصينية قمة حلف الناتو حلف الناتو روسيا حلف شمال الأطلسي فيلنيوس الأسلحة النووية الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

بصورة ساخرة.. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

صافرة القمة تثير أزمة.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد ضرورة التعاون الأمني بين منطقة آسيا والمحيط الهادئ و«الناتو»

وزير الخارجية الأوكراني: عضويتنا في الناتو أقوى ضمان بعدم اندلاع حرب أخرى بأوروبا

مسئولة أمريكية: زعماء الناتو وافقوا بالإجماع على إرسال حزمة مساعدات لأوكرانيا

ينشرون الأكاذيب.. سفير روسيا لدي واشنطن ينتقد موقف حلف الناتو المعادي لموسكو

محبط.. وزير الخارجية الأوكراني ينتقد بيان قمة الناتو بشأن انضمام بلاده للحلف

تطور خطير.. حلف الناتو يعلن المصادقة على 3 خطط للدفاع الإقليمي

بيان عاجل من الصين ردا على اتهامات حلف الناتو لها

ترشيحاتنا

الكرملين يرد على شائعات وصول مجموعة فاجنر إلى قاعدة نووية روسية

مصر للطيران تختتم غدا الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

الأفاعي والحيوانات السامة تنتشر في دولة عربية

وزير الرياضة: فخور بتنظيم مصر بطولة العالم للخماسي الحديث وحصد أول ميدالية

فشلت في الصعود بـ مصر | أسعار الذهب عالميا في أعلى مستوى لها من 3 أسابيع

من المسرح إلى البوكس.. كواليس اقتياد حسن شاكوش من فيلته للقسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صدم البريطانيين.. سائق يلقي سيدة معاقة من الكرسي المتحرك

من المسرح إلى البوكس.. كواليس اقتياد حسن شاكوش من فيلته للقسم

احذر.. ظهور هذه العلامات دليل على إصابتك بسرطان القولون

مشهد لممثل هندي في مسلسل كوري شهير يثير غضب العرب.. اعرف القصة

فيديو

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ