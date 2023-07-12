دبلوماسية الميكروفون.. بيان عاجل من الصين بشأن مزاعم الناتو بتوسيع ترسانتها النووية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، اليوم الأربعاء، أن الصين تحافظ على ترسانتها النووية عند الحد الأدنى المطلوب لأمنها القومي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، في تعليق على بيان قمة حلف الناتو، التي أعربت فيه الدول الأعضاء في الحلف عن قلقها بشأم الترسانة النووية الصينية، إن حلف الناتو باعتباره تحالفًا عسكريًا يمتلك أقوى الأسلحة النووية، قد انخرط في "دبلوماسية الميكروفون" في السنوات الأخيرة، في محاولة للمبالغة بشكل غير مسؤول في التهديد النووي الصيني.

وأوضح وين بين أن هذا خطأ ونفاق تماما، لافتا إلى أن الصين تعرب عن قلقها الجاد واختلافها الحاسم مع بيان قمة حلف الناتو في فيلنيوس.

وأكد المتحدث أن الصين تلتزم بسياسة عدم استخدام الأسلحة النووية، وتتعهد بعدم استخدامها أو تهديد الدول غير النووية بهذه الأسلحة.

وأضاف: "إذا كان أعضاء الناتو مهتمين حقًا بتقليل المخاطر الاستراتيجية والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي، فينبغي عليهم اتخاذ إجراءات عملية لتقليل دور الأسلحة النووية في سياسة الأمن القومي والجماعي".

وتبنت الدول الأعضاء في الناتو بيانًا بعد اليوم الأول من قمتها في فيلنيوس، زعمت فيه أن طموحات الصين المعلنة وسياساتها القسرية تتحدى مصالح الحلف وأمنه وقيمه، حيث عبر الحلف عن قلقه من توسيع وتنويع ترسانة الصين النووية.

بالإضافة إلى ذلك، قال الناتو إن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا يتعارض مع قيم ومصالح الحلف.

وأضاف البيان إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي سينسقان خطواتهما لمعالجة التحديات النظامية التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية على الأمن الأوروبي الأطلسي.