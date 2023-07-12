القمة 126.. «أوسوريو» يوجه 7 رسائل تحذيرية لنجوم الزمالك قبل مواجهة الأهلي

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره نادي الزمالك، غدا الخميس، في مباراة القمة رقم 126، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، فيما احتل الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري المحلي.

الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك يقود الفارس الأبيض في مباراة القمة الأولى له أمام النادي الأهلي، منذ التعاقد معه.

ووجه أوسوريو 7 رسائل تحذيرية لاعبي الزمالك قبل قمة الأهلي رقم 126 في الدوري، جاءت على النحو التالي:

قال أوسوريو مدرب الزمالك خلال محاضرته الأخيرة مع اللاعبين: سنواجه خصما قويا يوم الخميس، وبمعنويات لأفضل له؛ بعد حسم لقب الدوري.

وأوضح مدرب الزمالك: المباراة مهمة بالنسبة لنا؛ لتقديم رسالة قوية إلى المنافسين أننا قادرون على المنافسة.

وأضاف: يجب علينا أن نستمر في الانتصارات ونحافظ على المستوى والتقدم نحو الأفضل.

وقال مدرب الزمالك أيضا: يجب عليكم عدم الاستماع إلى الجماهير التي ستأتي إلى المباراة، وعلينا التركيز داخل الملعب فقط.

وزاد مدرب الزمالك: علينا أن نقاتل من أجل الفوز بالمباراة التي ستعطينا خطوة كبيرة للأمام.

وطالب مدرب الزمالك، لاعبيه، بالابتعاد عن وسائل الإعلام بأي شكل، وعدم الانشغال بكل ما يقال أو يتردد.

وحذر الكولومبي، نجوم الزمالك، من التفكير في تتويج الأهلي بالدوري، وطالبهم بضرورة الفوز بالمباراة؛ لرفع المعنويات قبل البطولة العربية.

شباب الزمالك عتاولة

يجهز الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب نادي الزمالك مفاجأة أمام النادي الأهلي بالاعتماد علي شبابه في الخطوط الخلفية.

واستقر أوسوريو مدرب الزمالك على الاعتماد في خط الدفاع على ثلاثي الشباب حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق والتفكير فى وضع محمد عبدالغني على دكة البدلاء بعد مستواه المتراجع الذى ظهر في مباراة فيوتشر.

جاءت اختيارات أوسوريو بالاعتماد على ثلاثي الشباب فى قمة الأهلي بعد التألق رفقة المنتخب الأولمبي في بطولة كأس أمم إفريقيا فى المغرب الي جانب غياب محمود حمدي الونش بعد اصابته الأخيرة.

ويرغب أوسوريو مدرب الزمالك فى منح التونسي حمزة المثلوثي حرية الحركة في الجبهة اليمني من اجل زيادة الضغط الهجومي على المنافس والاستفادة من تمريراته العرضية الي جانب احمد سيد زيزو حال عدم الدفع به فى خط الدفاع فى قمة الأهلي على حساب أحد ثلاثي الشباب سالف الذكر.

وحسمت لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا فى لقاء القمة بين الأهلي والزمالك طاقم حكام المباراة المصري.

وعلم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي بيريرا ، أن الحكم الدولى محمود البنا هو الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا الخميس.

ويسود اتجاه قوي داخل لجنة الحكام في اتحاد الكرة إلي تعيين الدولي أحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا الخميس.

كان اختيار الدولي أحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو في قمة الأهلي والزمالك ، أثار جدلا بعد الغاؤه هدف التعادل لصالح النادي الإسماعيلي فى مباراته أمام الأهلي التي مني بالخسارة بهدف دون رد.