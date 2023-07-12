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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزارة الرياضة تعلن جدول ومواعيد دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة

صدى البلد

أعلنت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، بالتعاون مع شركة توتال انريجز، جدول دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بالكامل من بدايته 23 يوليو الجاري وحتي النهائي والذي يقام 20 فبراير 2024.

أكد وزير الشباب والرياضة أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

وأشار وزير الشباب إلى أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.

وأوضح الوزير أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحداً من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب.

ويلعب الدوري أيام الاحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء في العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا، مع تقسيم كل محافظة إلي اربع مجموعات، ويعتمد الجدول المًعلن للمحافظات المًشاركة بأكثر من 20 فريق، وأما الأقل من 20 فريق يتم تنسيق المواعيد مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب.

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