هزة جديدة في أسعار الذهب واستقرار الدولار بالبنوك

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن اخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا، حيث استقر سعر صرف الدولار للشهر الرابع علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون أي ارتفاعات.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى بنوك (الأهلى المتحد، التجارى الدولي CIB، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامى، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطني QNB، المصرف المتحد، كريدى أجريكول، قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق، HSBC، بلوم نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

لمزيد من التفاصيل

شاهد الفيديو

https://fb.watch/lKcT_pmusd/