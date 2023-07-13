تعرف على إجراءات تصحيح قيود الأحوال المدنية في القانون الجديد

تضمن قانون الأحوال المدنية ، على عدة ضوابط و إجراءات لتصحيح قيود الأحوال المدنية .

في هذا الصدد ، نصت المادة 47 من القانون على أنه لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.

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وطبقًا للقانون ، يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها.