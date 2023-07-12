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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن الملء الرابع لسد النهضة، حيث تستعد إثيوبيا خلال الأيام الجارية للملء الرابع للسد والذي يستمر خلال فترة فيضان النيل الأزرق والتي تبدأ من يوليو الجاري حتى سبتمبر المقبل.
التخوف الكبير في هذه المرحلة، يتعلق بكمية المياه التي ستخزن خلف أسوار سد النهضة، وتهدد بنشاط زلزلازلي نظرا لأن كل مليون متر مكعب من المياه يعادل حوالي مليون طن، في منطقة هشة وغير مستقرة، فالسد يقع بالقرب من منطقة الأخدود الإفريقي العظيم.
وهذا التحليل، رصده مدير مركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية بالأردن، أحمد ملاعبة، مؤكدا حدوث فارق كبير قد يقسم أفريقيا إلى جزئين.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو

نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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