مصر في مرمى ظاهرة النينو.. الكرة الأرضية تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق| تفاصيل

كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن درجة حرارة سطح الأرض، سجلت خلال اليومين الماضيين، رقما قياسيا جديدا هو الأعلى على الإطلاق لتكون 17.03 C.

كوكب الأرض يسجل أعلى درجة حرارة

وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قالت إن أعلى درجة حرارة مسجلة لسطح الأرض كانت 16.88 درجة في يوليو 2016؛ ليأتي هذا العام ويسجل رقم جديد، مشيره إلى أنه دائما ما يحدث هذا الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة مع بداية ظهور ظاهرة النينو التي تزيد من درجة الحرارة علي اليابسة وفي المحيطات.

الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أوضح أن درجات الحرارة التي سجلتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية هي درجة حرارة الكوكب والكرة الأرضية وليس الهواء الذي نقيسه بشكل يومي، وهي عادة تحدث مع ظهور ظاهرة النينو التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة بعض المناطق.

هل تتأثر مصر بظاهرة النينو؟

وأوضح محمود شاهين في تصريحات مع صدى البلد، أن أبرز التداعيات الناتجة عن ظاهرة النينو هي أنه في موسم الفيضانات التي تشهده بعض الدول تزيد حدة الظاهرة نسبيا، وكذا موسم الأمطار في الصيف تزيد في بعض المناطق في غير أوانها.

وقال إن ظاهرة النينو لا تؤثر على دولة بعينها ولكنها تؤثر على مناطق بالكرة الأرضية بصفة عامة بالسلب، فهناك مناطق تتأثر بشكل واضح وأخرى لا تتأثر بشكل واضح .

وكشف مدير مركز التنبؤات، أن ظاهرة النينو بدأ تأثيرها على الكرة الأرضية منذ مايو الماضي وصل ارتفاعات الحرارة في الصيف وصل هذا العام إلى 17.03 درجة وهي أعلى درجة حرارة للكرة الأرضية لهذا العام.

وحول تأثر البلاد بالظاهرة، أكد أنه مصر مازالت تحت تأثير منخفض الهند الموسمي ولا يوجد تأثيرات غير عادية، مشيرا إلى أن التغير الملموس هو أن شعورنا بدرجة حرارة يزيد نسبيا من المعدل وليس وضع يؤشر إلى خطورة، مؤكد أن تأثيره على مصر طفيف.

بحسب المنظمة العالمية الأرصاد الجوية، فإنه متوقع زيادة درجة حرارة سطح الأرض في المستقبل، مع استمرار استخدام الإنسان للوقود الاحفوري ومشتقاته.