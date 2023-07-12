وفر 4 آلاف جنيه.. اشتر هاتف سامسونج Galaxy A54 5G الآن

تقدم منصات التجارة الرقمية بين الآونة والأخرى، عروضا مغرية بتخفيضات كبيرة خاصة على الأجهزة الإلكترونية، وفي هذه الفترة تقدم أمازون عروضا مغرية على كل تشكيلة هواتف "سامسونج" بمناسبة الـ Prime ومن أفضل تلك العروض هاتف "جالاكسي A54" ثنائي الشريحة.

يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي A54 ثنائي الشريحة بسعر 14,199 جنيه مصري فقط على منصة أمازون، ويأتي مع سعة تخزين وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت رام و 128 جيجابايت روم على التوالي، ومن أكبر مميزاته الشاشة الـ Super AMOLED ذات معدل التحديث العالي و الإمكانيات القوية إليك كل مواصفات الجهاز.

Samsung Galaxy A54

مواصفات Samsung Galaxy A54

يأتي مع شاشة عرض نوعها Super AMOLED مقاسها 6.4 بوصة دقة وضوح 1080x2340 بكسل، كثافة بكسلات 403 نقطة لكل بوصة، نسبة شاشة إلى هيكل 82.9% ودرجة السطوع القياسية 1000 شمعة لكل متر مربع مع تقنية HDR10+ ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز،، مع زجاج واقي من Corning Gorilla Glass 5

يتم تشغيل موبايل سامسونج جالاكسي A54 بواسطة معالج وحدة مركزية من Exynos 1380 بدقة تصنيع 5 نانومتر، ثماني النوى بتردد ميقاتي 2.4 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك من Mali-G68 MP5 تقترن مع 8 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت روم من سعة التخزين الداخلية يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

يحزم الهاتف بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها كبيرة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 25 وات ، نظام التشغيل أندرويد 13 وواجهة مستخدم One UI 5.1 خاصة بهواتف "سامسونج"، مع وزن إجمالي للجهاز 202 جم وسمك 8.2 ملم.

بالنسبة لإمكانيات التصوير نجد أن هاتف سامسونج به إعداد كاميرات ثلاثي في اللوحة الخلفية مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل معززة بتقنية PDAF والتثبيت البصري OIS وكاميرا ثانية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل مع فلاش ليد وتقنية HDR وتصوير بانوارمي بينما في المقدمة نجد كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

الجهاز داعم لاتصالات واي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LE

وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة أخرى GLONASS, GALILEO, BDS بالإضافة إلى وجود مستشعر بصمات الأصابع والبوصلة والجيروسكوب والباروميتر.