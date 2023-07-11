قدرات شحن فائقة.. هواتف قادمة من أوبو وOnePlus تتحدى سامسونج

تستعد شركات وان بلس OnePlus و أوبو OPPO لإطلاق هواتفهما الرائدة من الجيل التالي ، OnePlus 12 و OPPO Find X7 Pro. كشفت التسريبات الأحدث عن المواصفات المرتقبة، وأبرزها سرعة الشحن الفائقة.

من المقرر إطلاق هاتف وان بلس OnePlus 12 في الصين مع أواخر العام الحالي، يليه إصدار للأسواق العالمية في الربع الأول من عام 2024. وفقًا لموقع gizmochina ، سيدعم OnePlus 12 إمكانات الشحن السريع السلكية بقوة 150 وات واللاسلكية بقوة 50 وات، من ناحية أخرى ، يشاع أن OPPO Find X7 Pro يأتي مع ميزة الشحن السلكي السريع بقدرة 100 وات ونفس قدرة الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات.

أوبو

وبالإضافة إلى قدرات الشحن المذهلة، ظهرت تسريبات أخرى تكشف ملامح الأجهزة المنتظرة، وأن كلاً من OnePlus 12 و OPPO Find X7 Pro سيحتويان على شاشة ذات حواف منحنية عالية الجودة بدقة 2K ، مما يوفر للمستخدمين تجربة مشاهدة صور تنبض بالحياة وغامرة بالحياة ومفعمة بالألوان والحيوية علاوة على ذلك ، يشاع أن الأجهزة تتميز بإطارات نحيفة للغاية.

وان بلس

وحتى الآن لا تزال التفاصيل التقنية والفنية المحيطة بـ OPPO Find X7 Pro شحيحة نسبيًا لكن في المستقبل القريب ستبدأ في الظهور المزيد من المعلومات والتسربات من مصادر موثوقة. ومع ذلك ، كشف حساب Digital Chat Station سابقًا عن بعض مواصفات موديل OnePlus 12 منها أنه سيحتوي على شاشة عرض نوع OLED مزودة بكاميرا سيلفي في الثقب الموجود في أعلى الشاشة الأمامية.

في حين أن إطلاق هذه الأجهزة رسميا خاصة في الأسواق العالمية لا يزال بعيدًا ولن يتم قبل بداية 2024، يمكن لعشاق التكنولوجيا التطلع إلى المزيد من الأخبار المتعلقة بالهواتف الرائدة القادمة.