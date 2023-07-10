شاهد.. فئة متوسطة بشكل بريميوم.. أوبو تطلق سلسلة هواتف Reno 10

كشفت شركة "أوبو" الصينية رسميا عن سلسلة هواتفها الجديدة Oppo Reno 10 في الهند، بعد إطلاقها أولا في بلدها الأم الصين ثم مؤخرًا في ماليزيا.

تشتهر سلسلة “رينو” Reno من Oppo بهواتفها الذكية المتميزة متوسطة المدى الشبيهة بهواتف الفلاج شيب من حيث التصميم وبعض الإمكانيات وبالتالي هي تنتمي للفئة المتوسطة العليا، مع إمكانيات جيدة جدا للكاميرات المدعمة بالكثير من أنماط التصوير المختلفة، مع الأداء السلسل، إليك في السطور القادمة نظرة عن كثب للمواصفات لكل من النسخة الأساسية وإصدار برو و برو بلس.

Oppo

مواصفات Oppo Reno 10 Pro +

يتميز هاتف أوبو رينو 10 برو بلس المتصدر لنطاق القوة في السلسلة بشاشة عرض نوعها AMOLED بجودة رائعة مقاس 6.74 بوصة توفر معدل تحديث 120 هرتز قابل للتكيف، مع درجة سطوع وقت الذروة تصل إلى 1400 شمعة في المتر المربع، مما يضمن لك رؤية محتويات تنبض بالحياة والألوان المشرقة والحيوية حتى في ضوء الشمس الساطع.

تم تعزيز جهاز أوبو الجديد بمعالج من "كوالكوم" مجموعة شرائح Snapdragon 8+ Gen 1 من الجيل الأول، وهو معالج عالي الأداء يوفر أداءً من الدرجة الأولى، ويقترن مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، مما يسمح بتعدد المهام بفاعلية وسهولة كبيرة، مع مساحة تخزين كبيرة بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت.

Oppo

بالإضافة إلى كل ما سبق، يتميز هذا الجهاز بمعالج MariSilicon X NPU المخصص لقدرات الفيديو والصور، مدعوم بقدرات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء عدد متنوع من المهام مثل التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو.

ويعد إعداد الكاميرا في Reno 10 Pro + مثيرًا للإعجاب مع مستشعر رئيسي من "سوني" Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل معزز بخاصية التثبيت البصري OIS ، مصحوبًا بكاميرا OmniVision OV64B زوم بدقة 64 ميجابكسل التي تدعم OIS ، والتي توفر تقريب بصري 3x و زووم رقمي يصل إلى 120x. كل ذلك بالإضافة إلى كاميرا ثالثة من سوني Sony IMX355 فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 32 ميجابكسل.

يحزم الجهاز بطارية سعتها تبلغ 4700 مللي أمبير في الساعة. مع دعم الشحن السريع بقوة 100 وات ، مما يتيح لك إعادة شحن جهازك بسرعة والعودة إلى استخدامه في أي وقت من الأوقات.

مواصفات Oppo Reno 10 Pro

بالانتقال إلى الجهاز الأقل في الأداء والإمكانيات ويقع في المنطقة الوسطى بين جهاز برو بلس و بين الموديل القياسي، وهو Oppo Reno 10 Pro ، فإنه يحمل شاشة نوع OLED مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز.

Oppo

يعمل جهاز "أوبو رينو 10 برو" بمعالج "كوالكوم" وتحديدا شريحة Snapdragon 778G ، تقترن بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت ومساحة تخزين 256 جيجابايت روم.

يتميز Reno 10 Pro بوجود 3 كاميرات قوية في اللوحة الخلفية، مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور بجودة رائعة معززة بالتثبيت البصري OIS ، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 32 ميجابكسل (2x بصري ، 20x رقمي) وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. في المقدمة ، يحتوي على كاميرا سيلفي 32 ميجابيكسل.

يحزم الجهاز بطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 80 وات.

مواصفات Oppo Reno 10

و تم تجهيز Oppo Reno 10 النسخة القياسية الأساسية بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة معدل حديث 120 هرتز. يتم تشغيله بواسطة معالج "ميدياتك" شريحة Dimensity 7050 ، والتي تعد في الأساس شريحة Dimensity 1080 التي تم تغيير اسمها فقط. يأتي هذا الطراز مزودًا بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام فقط ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت روم.

Oppo

ويتميز Reno 10 بإعداد كاميرا خلفية ثلاثي مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل تضمن تصويرًا عالي الجودة. يتم تشغيله بواسطة خلية بطاريات مدمجة كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

التسعير والتوافر

وتم إطلاق Oppo Reno 10 Pro + 5G بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت بسعر يبلغ 54999 روبية. سيكون موجود بالأسواق في اللونين الرمادي الفضي والأرجواني اللامع ابتداءً من 13 يوليو.

و يأتي Reno 10 Pro مع نفس ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت وتكوين 256 جيجابايت بسعر 39999 روبية. سيكون هذا أيضًا متاحًا للشراء بدءًا من 13 يوليو ، باللونين الفضي الرمادي والأرجواني اللامع.