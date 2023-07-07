أخبار التكنولوجيا|أرخص هاتف أوبو في مصر .. اعرف مواصفاته وسعره.. لعشاق الجيمنج.. ZTE تطلق أول تابلت للألعاب مزود بـ نظام تبريد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم أوبو الصينية مجموعة من أروع الهواتف التي يمكنك الاعتماد عليها في عملك وحياتك اليومية، ومن أشهر الطرازات التي تحظى بسمعة طيبة OPPO A74 5G, OPPO A15s Oppo A16k.

يهيمن جوال iPhone 14 Pro Max الرائد من علامة آبل الأمريكية على سوق الجوالات الرائدة بدون منافس، لما يقدمه من عتاد هو الأقوي حالياً.

اذا كنت تبحث عن جوال رائد بحجم عملاق وعتاد قوي، مع شاشة مبهرة تعرض المحتوى بأعلى دقة ممكن، سيكون جوال iphone 12 Pro Max أفضل خيار من آبل الأمريكية.

يوفر جوال آيفون 12 تجربة مميزة لمحبي الفئة الإقتصادية من جوالات آبل الذكية، أضف إلى ذلك تصميمه الأنيق ومواصفاته القوية.

تبحث عن اقتناء جوال آيفون جديد بميزانية اقتصادية ومواصفات مميزة، لن تجد أفضل من جوال آيفون 11.

إذا كنت من محبي هواتف الألعاب وتبحث عن جهاز مميز ذات شاشة عرض كبيرة كي تحصل على عرض مميز لألعابك المفضلة، تقدم لك شركة ZTE الصينية، أول جهاز لوحى مخصص للألعاب ضمن سلسلتها الشهيرة Red Magic.