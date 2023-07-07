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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|أرخص هاتف أوبو في مصر .. اعرف مواصفاته وسعره.. لعشاق الجيمنج.. ZTE تطلق أول تابلت للألعاب مزود بـ نظام تبريد

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص هاتف أوبو في مصر .. اعرف مواصفاته وسعره

تقدم  أوبو  الصينية مجموعة من أروع الهواتف التي يمكنك الاعتماد عليها في عملك وحياتك اليومية، ومن أشهر الطرازات التي تحظى بسمعة طيبة OPPO A74 5G, OPPO A15s Oppo A16k.

 

أقوى آيفون.. سعر Iphone 14 Pro Max فى الكويت

يهيمن جوال iPhone 14 Pro Max الرائد من علامة آبل الأمريكية على سوق الجوالات الرائدة بدون منافس، لما يقدمه من عتاد هو الأقوي حالياً.

 

أسعار جوال Iphone 12 Pro Max فى السعوية

اذا كنت تبحث عن جوال رائد بحجم عملاق وعتاد قوي، مع شاشة مبهرة تعرض المحتوى بأعلى دقة ممكن، سيكون جوال iphone 12 Pro Max أفضل خيار من آبل الأمريكية.

 

أسعار Iphone 12 فى الإمارات

يوفر جوال آيفون 12 تجربة مميزة لمحبي الفئة الإقتصادية من جوالات آبل الذكية، أضف إلى ذلك تصميمه الأنيق ومواصفاته القوية. 

 

سعر Iphone 11 فى الكويت

تبحث عن اقتناء جوال آيفون جديد بميزانية اقتصادية ومواصفات مميزة، لن تجد أفضل من جوال آيفون 11.

 

لعشاق الجيمنج.. ZTE تطلق أول تابلت للألعاب مزود بـ نظام تبريد

إذا كنت من محبي هواتف الألعاب وتبحث عن جهاز مميز ذات شاشة عرض كبيرة كي تحصل على عرض مميز لألعابك المفضلة، تقدم لك شركة ZTE الصينية، أول جهاز لوحى مخصص للألعاب ضمن سلسلتها الشهيرة Red Magic.

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