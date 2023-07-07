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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص هاتف أوبو في مصر .. اعرف مواصفاته وسعره

Oppo A16K
Oppo A16K

تقدم  أوبو  الصينية مجموعة من أروع الهواتف التي يمكنك الاعتماد عليها في عملك وحياتك اليومية، ومن أشهر الطرازات التي تحظى بسمعة طيبة OPPO A74 5G, OPPO A15s Oppo A16k.

تحظى هواتف شركة "أوبو" Oppo المتخصصة في الهواتف الذكية بتقدير جيد في الأسواق المختلفة، حيث تقدم العديد من الموديلات  القيمة التي تقدم جودة أداء في مقابل المال. تميل هواتف Oppo إلى التمتع بعمر بطارية طويل وأداء موثوق به وجودة كاميرا مناسبة تماما لسعر كل طراز. 

كما أن هواتف "أوبو" تتميز بمجموعة من الميزات التي يمكن أن تجذب فئات واسعة وشرائح مختلفة من المستخدمين ، بدءًا من المستهلكين المهتمين بالتوفير في الميزانية إلى المستخدمين الذين يريدون أحدث وأروع المواصفات الموجودة في هواتف الفلاج شيب الرائدة.  

Oppo A16K

واحد من أروع الهواتف التي تقدمها شركة أوبو وهو طراز OPPO A16k ثنائي شريحة الاتصال يعد الأرخص على الإطلاق بين كل هواتفها، ويباع بسعر 4,140 جنيه مصري فقط على منصة أمازون، وذلك مع إصدار الذاكرة العشوائية ومساحة التخزين 32GB/3GB.

إليك كل مواصفات أرخص جهاز من أوبو في السطور التالية..

مواصفات Oppo A16K

يأتي مع شاشة عرض LCD مقاس 6.52 بوصة، دقة وضوح 720x1600 بكسل مع كثافة بكسلات 269 بكسل لكل بوصة، درجة سطوع 480 شمعة لكل متر مربع، نسبة شاشة إلى هيكل 83.0% مع زجاج واق من PowerVR GE8320.

يتم تشغيل هاتف أوبو بواسطة معالج من "ميدياتك" مجموعة شرائح MT6765G Helio G35 بدقة 12 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي 2.3 جيجاهرتز، معالج رسوميات جرافيك PowerVR GE8320.

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يحزم هاتف أوبو بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها سعتها 4230 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات ونظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم ColorOS 11.1، مع مستشعر تسارع وتقارب و بوصلة، الوزن الإجمالي للجهاز 175 جم.

بالنسبة لإمكانيات التصوير يأتي الجهاز مع كاميرا واحدة في اللوحة الخلفية بدقة 13 ميجابكسل، وفلاش ليد وتقنية HDR مع تصوير بانورامي وكاميرا أمامية فتحة عدسة واسعة بدقة 5 ميجابكسل وتقنية HDR.

أوبو OPPO Oppo A74 5G Oppo A15s Oppo A16K

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