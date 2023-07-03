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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو تطلق أحدث موبايل لسلسلة رينو بسعر مميز جدا ومواصفات استثنائية للكاميرا 

أوبو تطلق أحدث موبايل
أوبو تطلق أحدث موبايل لسلسلة رينو.. بسعر مميز جدا ومواصفات ا

أطلقت شركة Oppo هاتف Reno 10 Pro Star Sound Edition في الصين، والذي يتوفر في كمية محدودة ويباع بسعر 3,899 يوان (538 دولارًا تقريبًا).

 

يتميز هاتف Oppo Reno 10 Pro Star Sound Edition بلمسة ذهبية وتأثير متدرج غير لامع لا يترك مكان لبصمات الأصابع. 

 ويأتي الهاتف مع 41 تطبيقًا أساسيًا ويعرض هذا التصميم عندما يتلقى مكالمة.

 

مواصفات هاتف Oppo Reno 10 Pro Star Sound Edition 

 

وبالنسبة للميزات الأساسية، فإن إصدار Reno 10 Pro Star Sound Edition الذي يتوفر بكمية محدودة لا يختلف كثيرًا عن الإصدارات الأخرى. وهو مجهز بشاشة بقياس 6.7 بوصة ومدعوم بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Dimensity 8200. 

ويأتي الهاتف ببطارية بسعة 4,600 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 100 واط. ويتضمن إعداد الكاميرا في Oppo Reno 10 Pro عدسة تليفوتوغرافية خفيفة وظلال بدقة 32 ميجابكسل مع منطقة مستشعر 1/2.74 بوصة. ولديها فتحة عدسة f / 2.0 وبعد بؤري يبلغ 47 مم.

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يستخدم هاتف Oppo Reno 10 Pro القدرة الحسابية لاستعادة التعبيرية للصور في سيناريوهات الضوء والظل المختلفة. 

ويمكن تحقيق مناظر ثلاثية الأبعاد وتحسين الضوء والظل، ويساعد ذلك على إبراز الجمال الطبيعي والواقعية للصور. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الهاتف بمنصة الحوسبة الفائقة ColorOS التي تمكنه من ضبط أداء الوصول إلى الذاكرة ونقل البيانات ديناميكيًا بمقدار يصل إلى 16 مرة. وهذا يحسن بشكل كبير استخدام الذاكرة للجهاز.

يتوفر هاتف Oppo Reno 10 Pro Star Sound Edition للشراء من JD.com، ولا توجد بعد أي مؤشرات على عدد الوحدات من الطراز المحدود المتاح للحصول عليه.

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