أوبو تكشف موعد إطلاق سلسلة Oppo Reno10 المميزة في أول سوق عالمي

كشفت شركة أوبو الصينية موعد إطلاق سلسلة هواتفها المميزة Oppo Reno10 في أول سوق عالمية لها، وذلك بعد إطلاقها لأول مرة في الصين في نهاية شهر مايو، حيث تحتوي السلسلة على 3 هواتف متميزة.

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة أوبو ستصدر هواتفها Oppo Reno10 في الهند في 10 يوليو المقبل حيث تعد الهند ثاني أكبر سوق عالمي للهواتف الذكية، ومن المقرر أن تشهد الهواتف طريقها إلى عدد كبير من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

وتتميز السلسلة باشتمالها على هاتف Oppo Reno10 للنسخة الأساسية، مع هاتفين أكثر تميزا وهما Oppo Reno10 و Reno 10 Pro Plus، وستحتوي جميع الهواتف الثلاثة على IR blasters والتي ستكون بمثابة جهاز التحكم عن بعد لأجهزة التلفزيون ومكيفات الهواء والأجهزة الأخرى.

ويحتوي هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus بشاشة منحنية مقاومة للمياه والغبار من نوع OLED قياس 6.74 بوصة تعمل بجودة 1.5K ومعدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش على شكل ثقب صغير في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى إطارات رفيعة للغاية.

وحصل هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus على معالج من نوع Snapdragon 8 Plus Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي تم تصنيفه على أنه أفضل معالج للهواتف الرائدة العام الماضي، مع ذاكرة عشوائية سعة 6 و 8 جيجا بايت رام وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13 ، وبطارية سعة 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات.