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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تصميم أنيق وأداء جبار .. أفضل موبايل أوبو OPPO لطلبة الجامعة

هاتف أوبو Oppo A96
هاتف أوبو Oppo A96

تتميز هواتف الفئة المتوسطة بأنها الأنسب لطلبة الجامعة والشباب حيث تقدم أهم العناصر التي يبحث عنها راغبي الشراء، وهي الجمع بين السعر المناسب والإمكانات المتميزة، والتي تجعلها ترتقى للتنافس مع الهواتف الرائدة “الفلاجشيب” ولكن بسعر رخيص. 

 

ومن ضمن الهواتف المميزة من شركة أوبو الصينية والتي تتوافق مع الاحتياجات والمتطلبات لطلبة الجامعة والشباب، يأتي هاتف OPPO A96 مع سعر مناسب، وتصميم أنيق للغاية ومعالج من شركة كوالكوم الأميركية إلى جانب بطارية 5000 مللي أمبير، وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل.      

 

ويتوفر هاتف أوبو OPPO A96 في السوق المصري بسعر يبدأ من 9  آلاف و 254 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

وجاء هاتف أوبو OPPO A96 ، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع  IPS LCD، بقياس 6.59 بوصة، وبجودة عرض +FHD ، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودعم التدرج اللوني DCI-P3، مع ثقب في أعلى الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، ومعيار IP5X ، ومستشعر للبصمة. 

 

ويقدم هاتف أوبو OPPO A96 ،  كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرLED في الخلف، مع كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويحتوى هاتف أوبو Oppo A96 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات ، تقوم بشحن البطارية بالكامل عبر منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0، يمكنها شحن الهاتف بنسبة 50 % في حوالي 26 %. 

 

ويعمل هاتف أوبو Oppo A96 بمعالج من نوع Snapdragon 695 من شركة كوالكوم الأميركية ، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، كما يدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي رام افتراضية بسعة 5 جيجابايت، كما يقدم الهاتف دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، مع نظام التشغيل أندرويد. 

 

 

 

 

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