ذاكرة عشوائية 16 GB.. وان بلس تستعد لطرح هاتف Nord 3

تكشف الشركة الصينية "وان بلس" OnePlus تدريجيًا عن الميزات الرئيسية لطرازها القادم من الهواتف OnePlus Nord 3 من خلال الصفحة الدعائية الخاصة به على موقعها الرسمي وعلى أمازون، إليك نظرة شاملة على جميع تفاصيل Nord 3 التي تم تأكيدها رسميًا من قبل العلامة التجارية.

مواصفات OnePlus Nord 3

كشفت الصفحات الخاصة بالدعاية عن OnePlus Nord 3 أنه يحتوي على شاشة عرض نوعها AMOLED مسطحة بحجم 6.74 بوصة ، معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ولم تؤكد الشركة بعد المعالج الذي يشغل الجهاز. ومع ذلك، كشفت تغريدة صادرة عن الخبير التقني Mukul Sharma أن الجهاز سيكون مزودًا بـ 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x ودعم ميزة RAM Vita (ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية).

OnePlus Nord 3

سيكون موبايل OnePlus Nord 3 مع مساحة تخزين أساسية 256 جيجابايت من سعة تخزين UFS 3.1. فيما يخص إمكانيات التصوير الفوتوغرافي ، الكاميرا الأساسية من سوني عدسة Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS.

ومثل هواتف OnePlus البريميوم المميزة، سيحتوي Nord 3 على شريط تمرير تنبيه، وأكدت الشركة أيضًا أن Nord 3 سيأتي بلونين ، الأخضر والرمادي. مع اقتراب إطلاق Nord 3 ، من المتوقع أن تكشف شركة OnePlus معلومات إضافية بخصوص الجهاز.

وبالإضافة إلى هاتف Nord 3 ، ستكشف الشركة أيضًا عن Nord CE 3 و Nord Buds 2r في 5 يوليو القادم. حتى الآن ، أكدت الشركة أن هاتف OnePlus Nord CE 3 مزود بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعالج من كوالكوم مجموعة شرائح Snapdragon 782G.

فيما تم الكشف أيضًا عن أن Nord CE 3 سيصل مع لون Aqua Surge. أما فيما يتعلق بسماعات Nord Buds 2r ، فقد تم تأكيد وصولها مع مشغلات صوت مطلية بالتيتانيوم مقاس 12.4 ملم وتتميز بميكروفونات مزدوجة مع دعم خوارزمية AI Clear Call المعززة بالذكاء الاصطناعي، ستصل سماعات الأذن TWS باللونين الأزرق والرمادي