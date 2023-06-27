وان بلس تقضي على أحلام سامسونج وشاومي بهذا الهاتف

كشفت تسريبات أن شركة OnePlus وان بلس الصينية ستطلق خلال الفترة المقبلة هاتفها من الفئة الرائدة OnePlus 12، والذي يأتي خليفة لهاتف OnePlus 11 الذي حقق إيرادات كبيرة للشركة وحاز على إعجاب المستخدمين ومحللي الهواتف.

ومن المتوقع أن ينافس هاتف OnePlus 12 على أفضل هواتف أندرويد في الربع الثالث والرابع من العام الحالي كونه منافسا أساسيا لهواتف سامسونج وشاومي وكذلك هواتف آيفون الرائدة لكونه يقدم ميزات وإمكانات كبيرة مع سعر تنافسي بفارق كبير.

وبحسب تقرير من موقع GSMArena فإن المفاجأة الكبيرة التس ستأتي مع هاتف وان بلس القادم OnePlus 12 أنه سيحصل على معالج من نوع Snapdragon 8 من الجيل الثالث من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يعد أفضل معالج قادم لهواتف الأندرويد الرائدة.

وسيحصل هاتف وان بلس القادم OnePlus 12 على كاميرا خلفية ثلاثية فائقة الدقة مع مستشعر من نوع IMX989 من تصنيع شركة سوني بدقة 50 ميجابكسل ، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل مع مستشعر IMX709 ، وكاميرا بدقة 64 ميجابكسل من OmniVision.

وسيحتوي هاتف وان بلس القادم OnePlus 12 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 150 وات، وأحدث نظام تشغيل أندرويد من جوجل، مع عدد من التقنيات والميزات الأخرى.