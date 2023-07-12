أرخص سيدان أوتوماتيك جديدة بالسوق المحلي | صور

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، وذلك حدث علي مستوي جميع أسواق العالم، نتيجة التعثرات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، بسبب نقص الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وعدم استقرار سعر صرف الدولار.
بالإضافة الي ذلك يوجد داخل السوق المحلي المصري رغم تلك الصعوبات الكثير من طرازات السيارات الجديدة والتي تباع بأسعار مناسبة للجميع منها شانجان ألسفن التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان صينية الصنع .
- مواصفات شانجان ألسفن الصينية
تحتوي سيارة شانجان ألسفن الصينية السيدان علي العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة منها، أمكانية توصيل الهواتف الذكية لاسلكياً، وبلوتوث، وراديو، وكاسيت، وتكييف ، وUSB، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي للأبواب.
بالإضافة الي أن سيارة ألسفن موديل 2022 السيدان تحتوي علي وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام esp للتحكم في الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات.
- محرك شانجان ألسفن السيدان
تنتج سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 الصينية عزم أقصي للدوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 107 حصان، ومحرك سعة 1500 سي سي، وتملك ألسفن السيدان ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات.
- أسعار ألسفن السيدان الجديدة
تأتي سيارة شانجان ألسفن السيدان موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بـ 3 فئات الأولي يصل سعرها الي 320 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 355 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 375 ألف جنيه .