عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لتاجر مواد مخدرة في أسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط شخصا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتجاره في المواد المخدرة بمركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوي وعماد فؤاد بشاي، الرئيسين بالمحكمة، وأمانة سر خميس محمود.

تعود وقائع القضية رقم 1991 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط إلى ورود معلومات للنقيب أحمد جمال عبد الرحيم، معاون مباحث مركز شرطة أسيوط، تفيد بقيام "محمود. ح. ع" بالاتجار في المواد المخدرة.

مرافعة نارية للنيابة في محاكمة متهمين بينهم 2 أمناء شرطة متهمون باختلاس 14 قطعة سلاح

السجن المشدد 10 سنوات لطالب أنشأ صفحتين على فيسبوك وابتز فتاة بأسيوط

وبتقنين الإجراءات القانونية، قاد النقيب أحمد جمال، معاون مباحث مركز شرطة أسيوط، قوة من أفراد الشرطة لضبط المتهم، وتفتيش مسكنه. 

وتمكنت القوة من ضبطه وبحوزته حقيبة عثر بداخلها على 18 قرصا من عقار الترامادول، و11 قطعة حشيش وسلاح أبيض. 

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

 

 

 

 

 

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط جنايات أسيوط تاجر مخدرات السجن المشدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة.. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

أخوها جه وشافهم في وضع مخل.. تفاصيل احتجاز شاب في عمارة 30 بالجيزة

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

مفاجأة بحكم الـ var.. اتحاد الكرة يكشف عن طاقم قمة الأهلي والزمالك

موضوعات متعلقة

شِربوا مع بعض وخنقه| طالب إعدادي يدفع حياته ثمن خيانة صديقه بحيلة شيطانية

تعدى على ابنة أخيه.. عامل شهوته تقوده إلى طبلية عشماوي| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

بعد فرنسا.. رئيس الوزراء الهندي يزور الإمارات

الشاباك الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين بزعم تشكيل خلية وتنفيذ هجمات بالضفة الغربية

بعد الإعلان عن أماكن جديدة بقطاع الكهرباء.. اعرف شروط التعيين بالوظائف الحكومية

أنا بخير.. تركي آل الشيخ ينفي الصورة المتداولة له على سرير المرض

هدية ذهب ببلاش| ميكروباصات كينج لونج 2023 بـ مبادرة الإحلال بهذا السعر

«البحوث الإسلامية» يعلن إطلاق مسابقة «بنت الأزهر الوافدة» بالتعاون مع مدن البعوث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

قبل القمة 126.. لماذا طلب كولر هذه الطلبات من الخطيب؟| فهل حسم الأمر؟

هل يؤثر المرض النفسي في اكتشاف بعض أنواع السرطان.. دراسة صادمة

فيديو صدم البريطانيين.. سائق يلقي سيدة معاقة من الكرسي المتحرك

فيديو

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

من السجدة إلى قسم الشرطة.. قصة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

هزة جديدة في أسعار الذهب واستقرار الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ