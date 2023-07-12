السجن المشدد 6 سنوات لتاجر مواد مخدرة في أسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط شخصا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتجاره في المواد المخدرة بمركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوي وعماد فؤاد بشاي، الرئيسين بالمحكمة، وأمانة سر خميس محمود.

تعود وقائع القضية رقم 1991 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط إلى ورود معلومات للنقيب أحمد جمال عبد الرحيم، معاون مباحث مركز شرطة أسيوط، تفيد بقيام "محمود. ح. ع" بالاتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات القانونية، قاد النقيب أحمد جمال، معاون مباحث مركز شرطة أسيوط، قوة من أفراد الشرطة لضبط المتهم، وتفتيش مسكنه.

وتمكنت القوة من ضبطه وبحوزته حقيبة عثر بداخلها على 18 قرصا من عقار الترامادول، و11 قطعة حشيش وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.