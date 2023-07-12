عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

جورج قرداحي
جورج قرداحي

 حل الإعلامي اللبناني جورج قرداحي ضيفا علي برنامج نيران صديقة المذاع علي قناة عمان الفضائية ، حيث كشف عن العديد من التفاصيل حول حياته المهنية والانسانيه ، ومنها علاقته بزملائه المسلمين التي كونت له فكرة عن الإسلام. 

وكشف جورج قرداحي خلال حواره عن اسباب حفظه للقرآن الكريم ، حيث قال :  أثناء وجودي في باريس كان عندي احتكاك مع زملاء كبار، كانوا زملائي اللي من ليبيا وفلسطين وسوريا، هناك كان الزملاء المسلمين أكثر المسيحين كانوا قليلين.

واضاف جورج قرداحي قرداحي: أنا جاي من بيئة مسيحية وتواجدت مع هؤلاء الشباب، المسلمين الناضجين المثقفين المتخرجين من أكبر الجامعات، صرنا نحكي بالدين وبالتاريخ الإسلامي، صار بالثقافة والتاريخ الإسلامي، صار عندي فضول أقرأ القرآن واحفظه، في آيات جميلة جدا تقتصر الحياة، هي أمثلة في الحياة، كل إنسان من أي دين لو حفظها بتلخص له مجلدات من الثقافة والفكر والأخلاق.

مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

عن الحجاب وحلا شيحة .. أبرز تصريحات حنان شوقي في قعدة ستات

واضاف جورج قرداحي: دايمًا بقول في آيات حلوة حفظتها سهل تحفظ أيات من القرآن أسهل من قصيدة، وفي مرة كنت بقعد أقرأ القرآن لوحدي، وزوجتي شافتني،  الفضول عندي جعلني أتطلع على الديانة الإسلامية بدون شيخ ولا مفتي بقرأ وبتطلع وكونت فكرة عن الدين الإسلامي. 

واستكمل جورج قرداحي : فيه تقارب كبير بين المسيحية والإسلام، الإسلام نشأ في بيئة مسيحية، وإحنا لو بناخد التاريخ المظبوط وهذه قناعاتي، وده مش معناه أني غيرت ديني لأني حفظت قرآن أو لأني صار عندي إعجاب بالنبي وبالخلفاء والصحابة والتاريخ الإسلامي.

جورج قرداحي نيران صديقة التاريخ الإسلامي الإعلامي جورج قرداحي تصريحات جورج قرداحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة.. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

أخوها جه وشافهم في وضع مخل.. تفاصيل احتجاز شاب في عمارة 30 بالجيزة

المباحث في معهد ناصر.. محامي طبيب الساحل يكشف تفاصيل عن متعلقاته

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

ترشيحاتنا

فني تكييف بريمو.. حكاية ملهمة وراء اقتحام الأسطى أميرة مهنة الرجال| شاهد

روسيا: إحباط 30 هجوما للقوات الأوكرانية والقضاء على 600 جندي

الخارجية الأمريكية: ندعم انضمام كييف إلى حلف الناتو مستقبلا

تفاصيل جلسة الخطيب مع الجهاز الفني للأهلي قبل القمة 126| خاص

فى الحر الشديد .. صدقة تأتي لك بثواب لا حصر له حاول أن تفعلها

بعد فرنسا.. رئيس الوزراء الهندي يزور الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

قبل القمة 126.. لماذا طلب كولر هذه الطلبات من الخطيب؟| فهل حسم الأمر؟

هل يؤثر المرض النفسي في اكتشاف بعض أنواع السرطان.. دراسة صادمة

فيديو صدم البريطانيين.. سائق يلقي سيدة معاقة من الكرسي المتحرك

فيديو

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

من السجدة إلى قسم الشرطة.. قصة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

هزة جديدة في أسعار الذهب واستقرار الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ