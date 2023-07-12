حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

حل الإعلامي اللبناني جورج قرداحي ضيفا علي برنامج نيران صديقة المذاع علي قناة عمان الفضائية ، حيث كشف عن العديد من التفاصيل حول حياته المهنية والانسانيه ، ومنها علاقته بزملائه المسلمين التي كونت له فكرة عن الإسلام.

وكشف جورج قرداحي خلال حواره عن اسباب حفظه للقرآن الكريم ، حيث قال : أثناء وجودي في باريس كان عندي احتكاك مع زملاء كبار، كانوا زملائي اللي من ليبيا وفلسطين وسوريا، هناك كان الزملاء المسلمين أكثر المسيحين كانوا قليلين.

واضاف جورج قرداحي قرداحي: أنا جاي من بيئة مسيحية وتواجدت مع هؤلاء الشباب، المسلمين الناضجين المثقفين المتخرجين من أكبر الجامعات، صرنا نحكي بالدين وبالتاريخ الإسلامي، صار بالثقافة والتاريخ الإسلامي، صار عندي فضول أقرأ القرآن واحفظه، في آيات جميلة جدا تقتصر الحياة، هي أمثلة في الحياة، كل إنسان من أي دين لو حفظها بتلخص له مجلدات من الثقافة والفكر والأخلاق.

واضاف جورج قرداحي: دايمًا بقول في آيات حلوة حفظتها سهل تحفظ أيات من القرآن أسهل من قصيدة، وفي مرة كنت بقعد أقرأ القرآن لوحدي، وزوجتي شافتني، الفضول عندي جعلني أتطلع على الديانة الإسلامية بدون شيخ ولا مفتي بقرأ وبتطلع وكونت فكرة عن الدين الإسلامي.

واستكمل جورج قرداحي : فيه تقارب كبير بين المسيحية والإسلام، الإسلام نشأ في بيئة مسيحية، وإحنا لو بناخد التاريخ المظبوط وهذه قناعاتي، وده مش معناه أني غيرت ديني لأني حفظت قرآن أو لأني صار عندي إعجاب بالنبي وبالخلفاء والصحابة والتاريخ الإسلامي.