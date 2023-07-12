عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: الناتو تحالف هجومي يجلب عدم الاستقرار والعدوان

صدى البلد

وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأنه تحالف هجومي يجلب عدم الاستقرار والعدوان.


وقال بيسكوف في تصريح اليوم الأربعاء "إن هذا الحلف ليس تحالفا لتوفير الاستقرار والأمن، وإنما تحالف هجومي يجلب عدم الاستقرار والعدوان". 
وأضاف بيسكوف: "أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، التي أعلنت عنها مجموعة السبع اليوم، خاطئة وغاية في الخطورة وعدوان على أمن روسيا"، مشيرا إلى أن هذه الدول في الواقع تتجاهل المبدأ الدولي الرافض للأمن المجزّأ وبتقديمها ضمانات أمنية لأوكرانيا تتعدى على أمن روسيا في خطوة محفوفة بعواقب سلبية للغاية. 


وتابع: "أن الحلف يرى في التعاون بين موسكو وبكين تهديدا له، ولكن مثل هذه المواقف تتحدث عن جهل بجوهر العلاقات الروسية الصينية"، مؤكدا أن هذه العلاقات ليست موجهة بأي شكل من الأشكال ولم تكن موجهة أبدا ضد دول ثالثة أو أية أحلاف.


من جهة أخرى، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تقدر خطوة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الخاصة بعدم حاجة كييف إلى خطة عمل للانضمام للحلف، ووصفها بأنها نتيجة جيدة للقمة الحالية.


وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج: "نحن نقدر حقا هذه الخطوة الخاصة بأن خطة عمل البحر المتوسط ​​ليست ضرورية بالنسبة لانضمام أوكرانيا للحلف".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.


وأكد أن نتائج القمة الحالية جيدة، بالإضافة إلى أنه شعر، بمثل هذه الثقة في عضوية أوكرانيا في الحلف التي ربما لم يسمع بها من قبل، ولكن هذا سيحدث عندما تتوفر الظروف المناسبة.


ووصل زيلينسكي إلى مدينة فيلنيوس الليتوانية، أمس الثلاثاء، للمشاركة في فعاليات قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).


وتعقد قمة الناتو في مدينة فيلنيوس بليتوانيا في 11-12 يوليو الجاري، وخلال القمة تتوقع أوكرانيا الحصول على ضمانات أمنية واضحة وتخطيط آفاق بشأن عضويتها في الحلف.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

المباحث في معهد ناصر.. محامي طبيب الساحل يكشف تفاصيل عن متعلقاته الشخصية

وسط تصفيق الجمهور.. ترامب يتعهد بحظر دخول جميع المسلمين إلى الولايات المتحدة

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

ترشيحاتنا

اكتشاف سر غامض بـ المحيط الهندي عمره ملايين السنين .. تفاصيل

أخبار الفن.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. اقتحام شاب مصرى لحفل نجم عالمى.. سر خطير عن علاء عبد الخالق

بعد صناعة الجديد | شوبير يحسم جدل مكان الدرع القديم للدوري

سقوط الجيش.. تحذير أمريكي عاجل من كارثة في أوكرانيا

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

بيان عاجل لـ البيت الأبيض بشأن صاروخ كوريا الشمالية الباليستي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن فيلم باربى

جوزاها في الـ 16 قلب حياتها..أميرة أم البنات طالبة تجارة وأسطى تكييف بريمو

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

قبل القمة 126.. لماذا طلب كولر هذه الطلبات من الخطيب؟| فهل حسم الأمر؟

فيديو

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ