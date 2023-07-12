تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 646 شاحنة و580 سيارة ، وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 365 شاحنة و548 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 281 شاحنة و32 سيارة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى أمل، القاهرة وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس سفينتين القاهرة والحرية2 ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1250 طن بضائع و 145 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة . كما يستعد ميناء السويس لاستقبال السفينتين sea wave1 وعلي متنها 415سيارة بوزن 830 طن قادمة من جدة و لوتس وعلى متنها 5500 طن ردة قادمة من عدن .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3200 راكب بموانيها