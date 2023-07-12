عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 68 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في سوهاج

جانب من حملات الإزالة
جانب من حملات الإزالة بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 68 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، بالمرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات حتى الآن.

وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 34 حالة تعدي على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 2016 متر مربع.

غيبوبة سكري تُنهي حياة سبعيني داخل مسكنه وحيدًا في سوهاج

القارئ محمد صديق المنشاوي يثير غضب أهالي سوهاج بسبب لافتة| تفاصيل

محافظة سوهاج

بالإضافة إلى إزالة 34 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 129 فدان و 5 قيراط، مشيرًا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.

وشدد "الفقي" على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية.

IMG-20230712-WA0016
IMG-20230712-WA0016
IMG-20230712-WA0018
IMG-20230712-WA0018
IMG-20230712-WA0017
IMG-20230712-WA0017
IMG-20230712-WA0013
IMG-20230712-WA0013
سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج تعدي الاراضى املاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

مفاجأة.. كولر يتمسك بـ نجم الأهلي ويرفض رحيله|تفاصيل

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

عمل صوت وحش أمام المأمور.. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وريم طارق

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

أودعوه القفص.. تأييد حبس لاعب كرة شهير بتهمة سرقة عقد زواج عرفي

موضوعات متعلقة

حبس عشريني تعدى على نجل شقيقه بالأعيرة الخرطوش في سوهاج

ترشيحاتنا

سماع دوي انفجار بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية

الناتو يتبنى خطة لنشر 100 ألف جندي على أراضي بولندا

تغيير نظام ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 .. التعليم تكشف الحقيقة

ألفاظ خادشة للشرف وتحرش بفتاتين .. قرار رادع ضد شابين بالقاهرة

إجازة رأس السنة الهجرية.. كيفية إحيائها وهل صيامها يعدل 50 عاماً؟

بمكبر صوت.. كابتن طيار يفاجئ راكبة لبنانية بالزواج |ما الحكاية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

100مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن فيلم باربى

جوزاها في الـ 16 قلب حياتها..أميرة أم البنات طالبة تجارة وأسطى تكييف بريمو

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

فيديو

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ