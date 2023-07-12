رئيس جامعة سوهاج يستقبل لجنة من وزارة التعليم العالي لزيارة مراكز الاختبارات الإلكترونية

استقبل الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج لجنة من المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، وذلك لزيارة مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، ومتابعة مدى جاهزية مراكز الاختبارات "للأسبقية الثانية".

وذلك بحضور كلاً من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد حشمت المدير التنفيذي للمعلومات.

وأكد “عبد الخالق” أن الجامعة تسير خلال خطة منظمة لاستكمال خطواتها في التحول الرقمي، والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك لجميع نظم المخرجات التعليمية التي تلعب دورًا أساسيًا لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب والاستفادة القصوى من البيانات وتحقيق الشفافية.

وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، من أجل تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية في الأسبقية الثانية، لتعميم التجربة على كافة الكليات عنه، وتفعيل الاختبارات خاصة بالكليات ذات الكثافة الطلابية العالية، وذلك بعد أن شهدت الأسبقية الأولى نجاح كبير.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس ان اللجنة قد تفقدت معامل الاختبارات الإلكترونية (الأسبقية الثانية)، لافتًا إلى ان اللجنة أشادت بالجهود المبذولة لإنهاء كافة المتطلبات اللازمة للتشغيل؛ من بنية تحتية وغرف التحكم والمراقبة ومنظومة إنذار الحريق وأجهزة طوارئ وقطع التيار الكهربائي وتجهيزات الشبكات فائق السرعة.

وأضاف الدكتور محمد حشمت ان مركز الاحتبارات الجديد يسع ٣٥٢٨ جهاز موزعة علي ٤٨ قاعة، وذلك علي مساحة ٩٢٠٠م٢، إلى جانب أن الجامعة بصدد استقبال ١٤٩ جهاز حاسب الي جديد للمعامل الخاصة "بالاسبقية الأولى"، وذلك ضمن توصيات اللجنة الفنية خلال الزيارة.

رافق اللجنة كلاً من الدكتور محمد حشمت المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، الدكتور صبري باسط مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، المهندس حسين محمدين مدير الادارة الهندسية، المهندس محروس حارس مدير شبكة المعلومات بالجامعة.