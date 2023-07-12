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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العليا للعشائر الفلسطينية: المطلوب من لقاء الأمناء العامين تنفيذ الاتفاقيات الموقعة

عاكف المصري
عاكف المصري

طالبت الهيئة العليا لشؤون العشائر الامناء العامين للفصائل الفلسطينية إلى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وان لا تبقى مجرد حبر على ورق.

واعتبرت الهيئة العليا لشؤون العشائر  أن هذا الاجتماع  فرصة مهمة أمام قادة الشعب الفلسطيني لاستعادة الوحدة على قاعدة الشراكة الوطنية ووضع  استراتيجية وطنية جديدة لمواجهة الاحتلال ومخططاته الاستعمارية والتي تهدف إلى شطب القضية الفلسطينية.

ودعا عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر قيادة الفصائل الفلسطينية إلى عدم تفويت الفرص وتغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا على كل المصالح الحزبية  والشخصية الضيقة.

و أكد المصرى ان الرد الطبيعى و الامثل على العدوان الصهيوني الغاشم على شعبنا الفلسطيني في جميع الاراضى الفلسطينية المحتلة و خاصة جريمة الاحتلال في مخيم جنين هو مغادرة مربع الانقسام الفلسطيني و توحيد بوصلة كفاح شعبنا الفلسطيني نحو المحتل الغاصب و خاصة حكومة المتطرفين نتنياهو بن جفير سموتريتش.

وطالب  المصري الامناء العامين إلى الخروج من هذا اللقاء بالاتفاق على توحيد مؤسسات السلطة و تشكيل حكومة وحدة وطنية من الكل الفلسطيني  لمدة زمنية محددة تعد هذه الحكومة إلى انتخابات وطنية شاملة  وتشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة الإشتباك مع العدو الصهيوني  تعزيز صمود أبناء شعبنا.

وشدد المصري على ضرورة  إعادة  الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك بدمقرطة مؤسساتها وانخراط كافة مكونات شعبنا فيها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وطالب المصري الأشقاء في جمهورية مصر العربية  بممارسة الضغط على أطراف الانقسام  من أجل إنجاح الاجتماع وضمان تنفيذ مخرجاته  بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني.

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