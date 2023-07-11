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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طريق مسدود.. بيان عاجل من روسيا بشأن التسوية بين فلسطين وإسرائيل

روسيا
روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن عملية السلام بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي وصلت الآن إلى طريق مسدود.

 

وأوضح لافروف بعد محادثات مع وزير الخارجية العماني الزائر بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي: "كما تعلمون، تم إيلاء اهتمام خاص أمس على مشكلة التسوية في الشرق الأوسط الخاصة بالتسوية الفلسطينية الإسرائيلية التي وصلت إلى مأزق عميق وتتطلب جهودا خاصة لتجاوز الجمود الحالي". 

 

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "أصدقاؤنا العرب لديهم أفكار مماثلة وروسيا طرحت مبادرات معينة أيضا".

 

وأشار لافروف إلى أن هناك عددًا من الدول الأخرى مهتمة أيضًا بإيجاد طريقة لاستئناف المحادثات المباشرة بين فلسطين وإسرائيل والبدء في التحرك نحو تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك مبادرة السلام العربية بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

 

وتابع: "حتى الآن ، لا نرى أي تحرك من هذا القبيل، بل على العكس نرى محاولات لدفن قرارات الأمم المتحدة وترك الأمور تأخذ مجراها، وهذا غير مقبول ونحن نتشارك مع عمان والدول العربية في النهج المشتركة، وعلى الجزء الأكبر من القضايا الأخرى مع أصدقائنا العمانيين والعرب الآخرين".

 

كما رحب وزير الخارجية الروسي بالدور الخاص لسلطنة عمان التي تقدم خدمات الوساطة في العديد من المناسبات عندما تكون هناك حاجة إلى حوار سري وغير معلن يهدف إلى خلق جو من الثقة، مضيفا أن روسيا تقدر بشدة دور عمان.

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