وزير خارجية عمان: نقدر جهود ومواقف الدولة الروسية تجاه القضية الفلسطينية

قال بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، إنَّنا نسعى لتعزيز العلاقات "الخليجية - الروسية" ونقدر جهود ومواقف الحكومة الروسية إزاء القضية الفلسطينية وضرورة حلها وإنهاء واحدة من أهم أسباب عدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف "البوسعيدي" في كلمته خلال الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا، اليوم الإثنين، والتي نقلتها "القاهرة الإخبارية"، أنَّ الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين أمر مرفوض للغاية، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود لحل القضية وإيجاد أفق حقيقي للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووفقا لقواعد الشرعية الدولية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح وزير خارجية سلطنة عُمان، أننا نتابع باهتمام تطورات الأوضاع وما يحدث في جمهورية السودان الشقيقة ونعرب عن بالغ قلقنا من تداعيات الأزمة إنسانيًا وأمنيًا، ونؤكد ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، وعدم التدخلات الخارجية في السودان التي تؤجج الصراع.

وجدد "البوسعيدي" التأكيد على ضرورة تحقيق أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي يمني شامل للأزمة.

وأوضح أننا نؤمن بأهمية التوجه نحو حل سلمي للصراع في أوكرانيا ونؤكد تغليب لغة الحوار ومعايير القانون الدولي وحل النزاع بين جميع الأطراف عن طريق الوسائل السلمية على أسس مبادئ حسن الجوار وسيادة الدول واستقلالها، كما أننا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ملتزمون بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة والسلام وتوسيع الجسور الدبلوماسية حتى يتحقق الأمن والاستقرار تلبية لآمال وسائر شعوب المنطقة.