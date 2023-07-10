وزير خارجية عمان من موسكو: روسيا لها مصالح حيوية في منطقة الخليج

أكد وزير خارجية عمان، بدر البوسعيدي، اليوم الاثنين، أن هناك فرصا وتطورات إيجابية في منطقة الخليج رغم التحديات العالمية.

وقال البوسعيدي، خلال الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا في موسكو: " نلتقي في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية منها تغير المناخ والصراعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي".

وتابع: "ندرك أن لروسيا مصالح حيوية في منطقتنا وتطوير واستخدام المناطق اللوجستية التي تعزز التعاون معنا وصولا إلى آسيا وأفريقيا".

وأوضح وزير خارجية عمان أن دولة الإمارات تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 28 في نوفمبر القادم، كل هذه الفعاليات تعكس انفتاح مجلس التعاون على الشراكة والتعاون، بحسب شبكة "العربية"

كما أشار إلى أن التفاهمات بين السعودية وإيران تنعكس إيجابا على المنطقة.

وشدد البوسعيدي التزام سلطنة عمان بدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال: "نؤمن بأهمية التوجه نحو حل سلمي للصراع في أوكرانيا".

وأعرب الوزير العماني عن بالغ قلق السلطنة من تداعيات الأزمة في السودان إنسانيا وأمنيا، محذرا من أن التدخلات الخارجية في السودان تؤجج الصراع.

وأكد أيضا دعم السلطنة التوصل لحل سياسي شامل للأزمة في اليمن، ومجددا الدعم لمجلس القيادة الرئاسي.

وشدد البوسعيدي، على إدانة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وحول إيران، اعتبر وزير خارجية عمان أن طهران من الدول المجاروة لدول مجلس التعاون و"عملنا جنبا إلى جنب مع الشعب الإيراني عبر الحقب المتوالية".

وانطلقت اليوم، الإثنين، الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة الروسية موسكو.

ويهدف الاجتماع الوزاري السادس بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة وروسيا الاتحادية.

وأشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية إلى أنه "خلال هذا الاجتماع سيتم مناقشة مواضيع مدرجة على جدول الأعمال تهدف إلى زيادة التعاون المشترك من جهة، وتوفر فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من جهة أخرى".

