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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

سلطنة عمان تثمن المواقف الداعمة لفلسطين وتدعو لتحكيم لغة الحوار في أزمة أوكرانيا

بدر بن حمد البوسعيدي
بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

أكد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي تثمن وتقدِّر مواقف وجهود الحكومة الروسية إزاء القضية الفلسطينية، وتؤكِّد مركزية هذه القضية والضرورة الاستراتيجية لحلِّها وإنهاء أحد أهم أسباب عدم الاستقرار في المنطقة، جاء ذلك خلال ترؤوسه الاجتماع الوزاري المشترك والحوار الاستراتيجي السادس بين دول الخليج وروسيا الذي عقد مؤخراً في موسكو.

وأوضح وزير الخارجية العُماني أنَّ الصراع المتصل بأوكرانيا له تداعيات على الأمن والسِّلم الدوليين، ويؤمن مجلس التعاون الخليجي بأهمية التوجُّه نَحْوَ حلٍّ سلمي، ويؤكِّد أهمية تحكيم لغة الحوار ومعايير القانون الدولي وحلِّ النزاع بَيْنَ جميع الأطراف بالوسائل السلمية وعلى أساس احترام مبادئ حُسن الجوار وسيادة الدول واستقلالها.

وأكَّد بدر البوسعيدي أنَّ دول المجلس تتابع باهتمام تطوُّرات الأوضاع والأحداث الجارية في السودان وتعرب عن بالغ قلقها من تداعيات الأزمة إنسانيًّا وأمنيًّا، مبينًا ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف ورفع المعاناة عن الشَّعب السوداني، والمحافظة على مؤسسات الدولة، والحيلولة دُونَ أيِّ تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجِّج الصراع ويهدِّد السِّلم والأمن الإقليميين، وأشار إلى ضرورة تحقيق أمن واستقرار اليمن.

وأشار وزير الخارجية العُماني إلى أن هذا الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بَيْنَ دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية يُسهم في تعميق التفاهم المشترك حَوْلَ العديد من الاهتمامات المشتركة وفي تعزيز علاقات التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وقضايا المناخ والطاقة المتجدِّدة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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