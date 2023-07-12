الاتحاد الإفريقي يُشيد بأسطورة منتخب غانا

أشادت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بـ أسامواه جيان، أسطورة منتخب غانا.



ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة جيان معلقًا عليها قائلاً: " أفضل هداف أفريقي في المونديال برصيد 6 أهداف".



وكان أسامواه جيان، أسطورة منتخب غانا، قد قرر اعتزال كرة القدم، في يونيو الماضي، في سن الـ 37 بعد مسيرة حافلة بالمحطات المميزة.



وبدأ جيان مسيرته في عالم كرة القدم مع نادي ليبرتي الغاني قم رحل إلى أودينيزي الإيطالي مرورًا بعدة أندية أوروبية ثم العودة مجددًا إلى غانا عن طريق بوابة ليجون.



وخاض جيان 107 مباريات دولية مع منتخب غانا وسجل 51 هدفا.