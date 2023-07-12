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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى : 3 ملايين سوداني نزحوا خارج أراضيهم

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك أكثر من 3 ملايين سوداني نزحوا خارج أراضيهم بسبب ما يحدث من قتال داخلي، وهناك 250 ألف متواجدين في مصر.

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أحمد موسى: مصر رفضت تدخل أي أطراف أجنبية في الأزمة السودانية.. فيديو

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أحمد موسى: 250 ألف سوداني دخلوا مصر منذ 15 أبريل الماضي

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئولي" المذاع على قناة صدي البلد، أن قادة الدول في مصر، من أجل الوصول لـ حل لما يحدث في السودان.

ولفت إلي أن قمة دول الجوار السوداني، تجتمع بعد دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن مصر فتحت أبوابها لاستقبال الأشقاء السودانيين مع بدء الأزمة.

 

وعلق أحمد موسى: استقبال السودانيين بمصر كلف الدولة كثيرا في هذا الملف، لكن الرئيس السيسي يتعامل مع هذا الملف بحكمة، ومصر لم تترك طريقا إلا وسلكته لإعادة الاستقرار والأمن للشعب السوداني الشقيق، ومصر تدعو لقمة دول الجوار المتضررة من الاشتباكات، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وارتفاع أسعار كبيرة، لكن هناك مسؤولية على مصر والعالم، والجميع ينتظر القمة غدا وما ستؤول إليه.

واختتم: العالم لا يريد أن تتحول الأزمة السودانية لما يحدث في أوكرانيا، خاصة أن روسيا أعلنت أن الحرب لن تنتهي، والأمر شأن داخلي للسودان فقط؛ لأن مصر رفضت تدخل الأطراف الأجنبية.
 

 

 

 

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