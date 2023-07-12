المصلحة الوطنية.. خالد عكاشة: مصر تتحرك وسط تحديات مركبة بالمنطقة

أكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن هناك الكثير من المتغيرات التي تحدث في الإقليم المتواجد فيه مصر .

وقال خالد عكاشة في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد" المذاع على قناة " تن"، :" الدول الكبرى تتنافس بشكل كبير وهذا الأمر ينعكس على الإقليم إضافة إلى أزمات الإقليم نفسه".

وتابع خالد عكاشة :" مصر تتحرك وسط تحديات مركبة ومعقدة، وتتمسك الدولة المصرية بأسس ومبادئ السياسة الخارجية، ومصر تسعى لتحقيق المصلحة الوطنية ".

وأكمل خالد عكاشة :" مصر تسعى للإسهام بدور في قضايا السياسة الخارجية وذلك بعد إجراء تقييم دقيق لمختلف القضايا سواء كانت الأزمة الليبية أو السودانية ".

ولفت خالد عكاشة :" مصر كان لها دور واضح في الأزمة الليبية ووضع خارطة طريق لحل الأزمة هناك".