بنك ناصر : صرف 6.2 مليار جنيه فى 9 سنوات لتغطية نفقات المطلقات

قال هشام وحيد مدير عام النفقة ببنك ناصر الاجتماعي، إن الدولة أنفقت 6.2 مليار جنيه فى 9 سنوات لتغطية نفقات المطلقات.

وأوضح هشام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن صندوق تنمية الأسرة ببنك ناصر تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة لجميع افراد الأسرة، سواء المطلقة أو الاولاد.

اى مطلقة

وتابع قائلا:" اى مطلقة متضررة من عدم تنفيذ الأحكام ضد طليقها تتقدم لصندوق تنمية الأسرة".



وتابع مدير عام النفقة ببنك ناصر الاجتماعي،أن صندوق تنمية الأسرة ببنك ناصر تولى تنفيذ 325 الف حكم لصالح 508 الف مستفيد.

