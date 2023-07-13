اعتذار وصلح وشائعات ولجان..أبرز ما جاء بحلقة عمرو مصطفى في أجمد 7

حل المطرب عمرو مصطفى ضيف على برنامج أجمد 7" عبر نجوم إف أم، وكشف تفاصيل خلافه مع رامي صبري، وحقيقة الشائعات وراء زواجة من سميرة سعيدة كما كانت هناك مفاجأة بالحلقة من رامي صبري، وهذه أبرز التصريحات

إعتذار ونصيحة

أعتذر عمرو مصطفى لرامي صبري وقال الأول : "اعتذرلك يا رامي لكن أنت المفروض تكتب أن أغنية (يمكن خير) لحن عمرو مصطفى ورامي صبري وأنا أكتر واحد بدافع عنك يا رامي وحصل خير ومتفرحش الناس فينا".

وتابع عمرو مصطفى: "مش هرفع قضية على رامي صبري والأغنية هترجعله وخلاص لأني بحبه وبحب كل الفنانين ولكن مينفعش يبوظوا هيبتي في المزيكا".

وقدم رامي صبري نصيحة لعمرو مصطفى: "نفسي تنسي موضوع اللجان على جنب يا عمرو وانا عاوز مصلحتك".

شائعات زواج

كشف المطرب عمرو مصطفى، حقيقة زواجه من الديفا سميرة سعيد، وقال :"دي حبيبتي ولا طبعا دي اختي وصحبتي ودي حرب وهما بيحاربوني بالشائعات".

واضاف:"هما اخترعوا الشائعة دي دلوقتي عشان يضايقوني وعاوزين يحاربوا أى ناس بتشتغل".

إنتهاء الخلاف

انتهى الخلاف بين المطرب رامي صبري، والملحن عمرو مصطفى، بالصلح على الهواء بعد أزمة أغنية "يمكن خير".

قام رامي صبري، بإجراء مداخلة على الهواء أثناء حلول عمرو مصطفى ضيفا على برنامج "أجمد 7" عبر نجوم إف أم، قائلا "نفتخر بوجود عمرو مصطفى لكن مينفعش تختلف بطريقتك دي ومينفعش تطلع تقول إني سرقت منك الأغنية".

ورد عمرو مصطفى: "انا دايما بدافع عنك يا عمرو، وبقول انت أطيب واحد في الدنيا، وانتوا فاهمينه غلط، ولحد إمبارح مدافع عنك رغم أنك، وقفت أغنيتي من اليوتيوب".

عمرو دياب

وقال رامي صبري :"لازم يا عمرو ترجع تشتغل مع عمرو دياب ومحمد حماقي وكل الناس".

وأضاف: "عمرو دياب أخونا الكبير وهو النجم الوحيد قي العالم العربي اللي بنفتخر بيه وعمرو مصطفى بيسخن للأسف ولكن أنا معنديش معاه مشكلة".