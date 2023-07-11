أخبار الفن.. عمرو الفقي يكشف أبرز نجوم حفلات مهرجان العلمين.. زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة صادمة

أخبار الفن..

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية

نانسي عجرم وأنغام.. عمرو الفقي يكشف أبرز نجوم حفلات مهرجان العلمين

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مهرجان العلمين سيشهد العديد من الحفلات الغنائية التي ستبدأ بالفنان تامر حسني خلال يومين.

عمرو مصطفى يغلق أغنية يمكن خير لرامي صبري

اغلق عمرو مصطفى اغنية يمكن خير لرامي صبري وذلك بعد اتهام الاول بالاخير بسرقة اغنيته.

اعتدى عليها بالسب والقذف ومش عارفة تاخد هدومها..زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة صادمة

نشرت ريم طارق زوجة الفنان حسن شاكوش مقطع فيديو من أمام فيلا مسكن الزوجية بصحبة رجال الأمن وذلك بعد أن حصلت على قرار تمكين. مشيرة إلى أن حسن شاكوش اعتدى عليها بالسب والشتائم أمام الجميع.

خروج والد سارة نخلة من العمليات

اعلنت الفنانة سارة نخلة عن خروج والدها من العمليات ووجهت الشكر للطاقم الطبي الذي اشرف على العملية.