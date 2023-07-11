خروج والد سارة نخلة من العمليات

اعلنت الفنانة سارة نخلة عن خروج والدها من العمليات ووجهت الشكر للطاقم الطبي الذي اشرف على العملية.

علقت الفنانة ومقدمة البرامج سارة نخلة، على عودة الفنانة حلا شيحة إلى الفن بعد إعلان اعتزالها منذ فترة، وشنها هجومًا حادًا على الفنان تامر حسني بسبب بعض المشاهد التي جمعتهما في فيلمه “مش أنا”، وارتدائها الحجاب.

وقالت سارة نخلة خلال حلقتها ببرنامج “ FACE OFF”، الناس مش عايزين حلا شيحة ترجع عشان فقدت مصداقيتها، السيناريست هيخاف يجي يديكي سيناريو تقوليله تاني يوم لا خلاص أنا اتحجبت

وأضافت سارة نخلة: أنا كان عندي مشاكل نفسية ولجأت لدكتور لعلاج نفسي وده مش عيب واحنا في المجتمعات العربية عشان مش متقبلين ده بنقول عليه لايف كوتش ولكن ده علم، بنصح حلا شيحة أنها تروح لدكتور نفسي، حلا محتاجة تقعد مع نفسها سنة أو سنتين تلاتة على الاقل وتفكر هي عايزة ايه.

خلال الساعات الماضية أصدرت الفنانة حلا شيحة منشورا أعلنت فيه اعتذارها عن ما بدر منها خلال الفترة الماضية ، كما وجهت الشكر فيه الى زملائها فى الوسط الفني.

وقالت حلا شيحة: شكراً للبيت الكبير نقابة المهن التمثيلية، وشكراً دكتور أشرف زكي، النقيب الداعم والسند لكل مبدع مصري وكل إنسان قبل أن يكون فنانا”.

وأضافت: “مررت بأربع سنوات في حياتي كانوا من أصعب ما يكون، ولكن الحمد لله مع كل لحظة تعب أو ألم مررت بها تعلمت الکثير وازددت قوة وإصرارا على الخروج من المحن التي لا بد منها في الحياة”.

وتابعت: “متشكرة على كل الدعم من زمايلي، كلهم بحبهم وبتمنى لكل واحد فيهم النجاح دايماً، وجمهوري الجميل وكل من تكلم عني بخير وتفهم ما مررت به، وأحسن الظن بي، وبعتذر عن أي كلمة بدرت مني خرجت في وقت حرج في حياتي، ولم أقصد أبدا الإساءة لأحد ولا أحمل إلا كل الحب وأتمنى الخير لكل الناس”.