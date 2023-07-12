يكن : الأهلي لم يستفد من الأخطاء التحكيمية| والزمالك تأثر برحيل أعمدة الفريق

أكد هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الزمالك تأثر كثيرًا بعد رحيل أعمدة الفريق الأساسية مثل طارق حامد وساسي، وآخرين.



وأشار إلي أن الأخطاء التحكيمية في الدوري، كانت لها تأثير على الزمالك، وغيرت ملامح البطولة، معلقًا :" لا اتحدث عن الأهلي، ولكن اتحدث عن الدوري بشكل عام".



وأضاف هشام يكن، خلال حواره برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الأخطاء التحكيمية تؤثر على شكل المباراة، ولكن الأهلي لم يستفد من الأخطاء التى تحدث من الحكام.



ولفت إلي أن هناك ضربات جزاء تعطى لـ فريق، على حساب فريق آخر، معظم الأندية الجماهيرية تنافس على الهبوط، وأن الدوري أصبح به مشكلات.



