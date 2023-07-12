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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل مباراة القمة | تامر أمين يوجه رسالة نارية للجمهور واللاعبين

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

تحدث الإعلامي تامر أمين، عن مباراة الأهلي والزمالك غداً  في الدوري الممتاز،  قائلًا: "فقدت كل عناصر متعتها، بعد حسم البطولة، لو كان بيراميدز كسب الأسبوع الماضى، كانت قمة الأهلي والزمالك ولّعت، ووقتها كانت هتبقى القمة مباراة حسم الدوري بالنسبة للأهلاوية، وبالنسبة للزملكاوية كانت هتبقى فرصة لإفساد فرحة الأهلي بالتتويج بالدوري".

تامر أمين : اللي هيتعصّب بكرة بصراحة يبقى معندوش دم

 

وأضاف "تامر أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة النهار،قائلاً: "شاءت الأقدار إن كل ده ما يحصلش والبطولة تحسم، فبالتالي كأن حد نزع فتيل الإثارة و التعصب من هذه المباراة"

قال الإعلامي تامر أمين: "اللي هيتعصّب بكرة بصراحة يبقى معندوش دم، ومعندوش مبرر ولا منطق في هذا التعصب سواء الجمهور أو اللاعبين"


وأشار الإعلامي تامر أمين إلى، أن مباراة  القمة بين الأهلي والزمالك تحولت إلى مباراة استعراضية، وتحصيل حاصل للفريقين.

 

تامر امين مباراة الأهلي الزمالك الدوري الممتاز البطولة

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