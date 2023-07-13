هشام يكن: مباراة القمة ليست سهلة

أكد هشام يكن نجم نادي الزمالك و منتخب مصر السابق، أن مباراة القمة ليست سهلة على الأهلي، أو الزمالك، وأن كل مدير فني سيكون له خطة لـ اللعب غدًا من أجل الفوز.



وأضاف هشام يكن، خلال حواره برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المدير الفني قد يبدا بـ محمود عبد الرازق شيكا، ويعطي له الحرية، ومعه أحمد زيزو.



وأوضح أن الزمالك لن يغير الكثير من المراكز، ولكن سيكون هناك خطة من أجل الفوز، وأن المدير الفني هو من سيضع الخطة.



ولفت إلي أن المدير الفني لـ نادي الزمالك، يقدم مباريات مهمة في الدوري، وفي الكأس، وأن هناك نجوم كثيرة عادت لـ المستوى الطبيعي لها.



