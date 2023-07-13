روبوت لمساعدة مرضى ضمور العضلات ومبتوري اليد بدمياط

تتوالى ابتكارات طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة دمياط، لمساعدة المرضي في التغلب على الإعاقة، خاصة مرضي ضمور العضلات من الأطفال.

روبوت لمرضي ضمور العضلات



هناك طفل من كل ١٠ آلاف طفل عنده ضمور في العضلات، فلجا طلاب كليه الحاسبات والذكاء الأصطناعى بجامعه دمياط إلى اختراع لمساعدتهم فصنعوا قفازا يتحكم في عصب اليد والحركة.

طلاب دمياط حرصوا على إنتاج روبوت يتحكم في حركه اليد لمساعدة مرضي ضمور العضلات وأيضا مبتوري الأيدى .

يد مصنوعة تعمل بنظام الآوامر

تقول روان عبد الغفار ضمن فريق الذكاء الاصطناعى بدمياط :تم تصنيع يد أو قفاز عن طريق الذكاء الاصطناعى تعمل بنظام أوامر وتعليمات عن طريق ابلكيشن يرسل له رسايل بفتح أو غلق اليد والتحكم في حركتها.

وأشارت إلى أن هذا القفاز استطاع أن يساعد المرضي على التعايش باليد المصنوعة والتعامل الطبيعى لممارسة الحياة الطبيعية دون إعاقة.

وأوضحت أنه جاري تطوير الروبوت بما يتناسب مع الأطفال والكبار من مبتورى اليد أيضا لكى يكون بديلا فعالا لهم.