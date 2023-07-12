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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة.. شاطيء لذوى الهمم في دمياط الجديدة

شاطيء دمياط الجديدة
شاطيء دمياط الجديدة

أعلن المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ، أنه لأول مرة يتم تنفيذ الشاطئ الخاص لأصحاب الهمم، من أبناء محافظة دمياط ورواد شاطيء دمياط الجديدة .

وأشار خلف الله، إلى أنه تم تخصيص جزء من الشاطئ العام مختصر فقط على أصحاب ذوى الهمم وأسرهم مجهز بكل سبل الراحة والأمان والخصوصية وسهولة الدخول والانتقال.

وأوضح أنه يتم حاليا تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة الشاليهات وشاطئ المدينة لساحات انتظار المركبات واستكمال اعمال الزراعة بالكورنيش.

وتابع أنه تم ترسيم حد التنظيم لمنافذ الخدمات الشاطئية للحفاظ على المظهر الجمالى والبصرى للشاطئ العام، ومنع أى مظاهر للعشوائية والتصدى لها بكل حزم من قبل إدارة الشاطئ والأمن مع تكثيف ورديات أعمال النظافة على مدار اليوم .

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