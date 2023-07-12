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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

14 مؤسسة تعليمية بدمياط تحصل على الجودة والاعتماد

تعليم دمياط
تعليم دمياط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، برئاسة على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،  اعتماد  14 مؤسسة بقرار ى مجلس إدارة الهيئة برقم 255 بتاريخ 31/5/2023 و226 بتاريخ 21/6/2023 حيث 9  مؤسسات من خطة 2022/2023 البالغ عددها 55 مؤسسة حيث تمت زيارة الاعتماد لعدد 46 مؤسسة في ذات العام وتأجيل زيارة 9 مؤسسات للعام الدراسي الجديد 2023/2024 ، و5 مؤسسات من خطة 2021/2022 من إجمالي 67 مؤسسة ، وبذلك فان محافظة دمياط في انتظار نتائج عدد 56 مؤسسة ( 19 من خطة 21/22 و37 من خطة 22/23 ).


 المؤسسات كالتالي : 3 مؤسسات بإدارة  الروضة (روضة الشهيد محمد حسن عبد الله و بنى الرحامنة 1 و الروضة الجديدة)  ، و4 مؤسسات بإدارة دمياط الجديدة (روضة معاذ بن جبل و الباسل الخاصة و رياض الصالحين ومدرسة علي بن ابى طالب ) ، 4 مؤسسات بإدارة  فارسكور  ( روضة جمال نصير و الحديدي ومدرسة وحدة شرباص الجديدة الابتدائية) ، 2 مؤسسة بإدارة  كفر البطيخ (روضة ابو الخير عامر وروضة كفر البطيخ الحديثة ) ، 1 مؤسسة بإدارة  الزرقا ( روضة جهاد الكيال )، 1 مؤسسة بإدارة عزبة البرج (روضة بنات الشاطئ ) .

وتوجه "علي عبد الرؤوف" وكيل الوزارة ، بخالص الشكر والتقدير للسادة وكيل المديرية ولفريق الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية وجميع  من قدم الدعم للمؤسسات لحصولها على شهادة ضمان الجودة والاعتماد ، متمنيًا ، دوام  التقدم والتوفيق لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة فى اطار رؤية ٢٠٣٠ - آملين فى زيادة الدعم للمؤسسات المرشحة من جميع القيادات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية .

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