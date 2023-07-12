14 مؤسسة تعليمية بدمياط تحصل على الجودة والاعتماد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، برئاسة على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اعتماد 14 مؤسسة بقرار ى مجلس إدارة الهيئة برقم 255 بتاريخ 31/5/2023 و226 بتاريخ 21/6/2023 حيث 9 مؤسسات من خطة 2022/2023 البالغ عددها 55 مؤسسة حيث تمت زيارة الاعتماد لعدد 46 مؤسسة في ذات العام وتأجيل زيارة 9 مؤسسات للعام الدراسي الجديد 2023/2024 ، و5 مؤسسات من خطة 2021/2022 من إجمالي 67 مؤسسة ، وبذلك فان محافظة دمياط في انتظار نتائج عدد 56 مؤسسة ( 19 من خطة 21/22 و37 من خطة 22/23 ).



المؤسسات كالتالي : 3 مؤسسات بإدارة الروضة (روضة الشهيد محمد حسن عبد الله و بنى الرحامنة 1 و الروضة الجديدة) ، و4 مؤسسات بإدارة دمياط الجديدة (روضة معاذ بن جبل و الباسل الخاصة و رياض الصالحين ومدرسة علي بن ابى طالب ) ، 4 مؤسسات بإدارة فارسكور ( روضة جمال نصير و الحديدي ومدرسة وحدة شرباص الجديدة الابتدائية) ، 2 مؤسسة بإدارة كفر البطيخ (روضة ابو الخير عامر وروضة كفر البطيخ الحديثة ) ، 1 مؤسسة بإدارة الزرقا ( روضة جهاد الكيال )، 1 مؤسسة بإدارة عزبة البرج (روضة بنات الشاطئ ) .

وتوجه "علي عبد الرؤوف" وكيل الوزارة ، بخالص الشكر والتقدير للسادة وكيل المديرية ولفريق الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية وجميع من قدم الدعم للمؤسسات لحصولها على شهادة ضمان الجودة والاعتماد ، متمنيًا ، دوام التقدم والتوفيق لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة فى اطار رؤية ٢٠٣٠ - آملين فى زيادة الدعم للمؤسسات المرشحة من جميع القيادات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية .