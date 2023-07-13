تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في الدوري



كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة المقرر لها غدًا الخميس، على ستاد القاهرة، في لقاء مؤجل من الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.



قال هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي على تشكيل مباراة الزمالك والذي سيكون على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد قندوسي "إليو ديانج"، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا

https://www.youtube.com/watch?v=OeW2Hsf6OfM